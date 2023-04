GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 14/2023 und Ausblick auf KW 15/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 14: Rückblick von Montag, 3. April, bis Sonntag, 9. April 2023

Spiele-Checks

The Last Spell (zum Spiele-Check)

Zu Beginn dieser Woche kehrte SupArai zum Rundentaktik-Roguelite The Last Spell zurück, um die Release-Version mit der damals von ihm gecheckten Early-Access-Fassung zu vergleichen und zeigte sich dabei durchaus angetan. Seine Zusammenfassung: "Rundentaktisches Dark-Fantasy-Roguelite mit Tower-Defense-Anleihen."



Ein Strategie-Spiel-Check von Vampiro durfe natürlich auch in dieser Woche wieder nicht fehlen. Diesmal hatte es den DLC "First Contact Story Pack" sowie die Patches 3.6 und 3.7 der Weltraum-Grandstrategy Stellaris von Paradox erwischt: "Hervorragender DLC, der viele spannende Starts bietet und jede Partie aufwertet nebst umfangreicher Patches."



Und zum Abschluss der Checker-Woche schlüpfte Vampiro noch in seine Rolle als Checker-Sergeant und machte seine Leser einmal so richtig rund. Grund dafür war das an Full Metal Jacket angelehnte Aufbauspiel Full Metal Sergeant: "Atmosphärisches Roguelite-Management-Spiel."

User-Artikel

Batora - Lost Haven (zum User-Artikel)

Die zweite Rückkehr in dieser Woche zu einem von ihm gecheckten Early-Access-Spiel wagte SupArai in seinem User-Artikel zu Batora - Lost Haven. Allerdings anders als noch beim obigen Check enttäuschte ihn Batora "auf allen Ebenen". Dabei hätte er "dieses auf den ersten Blick farbenfrohe, actionlastige, sympathische Spiel gerne gemocht".



Spiele von Legend Entertainment Teil 3: Alles was ihr schon immer über "Frederik Pohl's Gateway-Reihe", bestehend aus Frederik Pohl's Gateway sowie Gateway 2 - Homeworld , wissen wolltet, euch aber nicht zu fragen trautet, konntet ihr in dieser Woche vom lieben Textadventure-Onkel Jürgen erfahren.



Den Abschluss dieser mit hochwertigen User-Inhalten gespickten Woche bildete CharlieDerRunkle mit seinem charmanten Timesplitters-Artikel. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem dritten Teil der Serie, Timesplitters - Future Perfect. Wir wünschen eine schöne Zeitreise gehabt zu haben!

Ausblick auf KW 15

Die Spiele-Checks-Insider-Quellen tuscheln über Checks zum Surviving the Aftermath: Rebirth -DLC, der Rollenspieler-Parodie Knights of Pen and Paper 3 sowie zur Across the Obelisk -Erweiterung The Wolf Wars . Aber pssst, nicht weitersagen.



-DLC, der Rollenspieler-Parodie sowie zur -Erweiterung . Aber pssst, nicht weitersagen. Das vollgepackte User-Artikel-Oster-Wochenende geht morgen mit dem vierten User-Artikel in Folge zu Ende. Darin stellt euch Nischenliebhaber im Rahmen seiner Fangame-Serie ein Commander-Keen-inspiriertes Jump-and-run vor. Außerdem dürft ihr euch in der nächsten Woche auf Teil 4 eurer derzeitigen Lieblings-Textadventure-Serie von Jürgen freuen.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.