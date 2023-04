Nachfrage nach Steam Deck & Asus ROG?

Teaser Nachdem nun auch ASUS einen Handheld-PC auf den Markt bringt: Wie groß ist das Interesse an PC-Gaming im mobilen Format bei euch?

Nein, kein Interesse 52% Ich besitze schon ein Steam Deck oder anderen Handheld-PC 23% Ich schwanke noch 19% Ich plane fest die Anschaffung eines Handheld-PC wie ROG Ally oder Steam Deck 6%

Wenn man die Kommentarspalten verfolgt, scheint sich doch die Anschaffung eines Steam Deck für einen Teil der Community gelohnt zu haben – zumindest meint der Autor dieser Zeilen, vor allem lobende Worte gelesen zu haben. Dazu pflegt Vampiro in seinen Spiele-Checks regelmäßig eine Info-Box zum Spielerlebnis auf dem Steam Deck ein, wie jüngst bei Full Metal Sergeant.

Über ein Jahr ist seit dem Release des Steam Deck nun vergangen und im April kündigte Asus mit dem ROG Ally ebenfalls einen Handheld-PC an. Das scheint ein guter Zeitpunkt, um in der Sonntagsfrage abzuklopfen, wie ihr zu der Idee steht, eure PC-Spielebibliothek mit euch herumtragen zu können – ob nun vor die Tür oder nur bis aufs Sofa. Macht mit, indem ihr bei der Umfrage unter diesen Zeilen die Antwort auswählt, bei der ihr euch am ehesten wiederfindet und teilt wie immer gerne eure weiteren Gedanken in den Kommentaren.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.