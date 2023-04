Praxistest: Pico 4 – All-in-one-VR zum Einstiegspreis

Bytedance-Alternative zu Meta Quest 2

PC

Teaser Neben der Meta Quest 2 buhlt seit einigen Monaten die Pico 4 um die Gunst von VR-Interessierten, denen neben einem günstigen Preis auch komplette Kabellosigkeit wichtig ist. Wir haben sie getestet.

Es gibt zwei grobe Kategorien von Virtual-Reality-Brillen: Jene, bei denen die Brille mit einem oder mehreren Kabeln (oder optional teils mit einer Art WLAN-Geweih) mit einer Basisstation (aka Spiele-PC oder PS5) verbunden ist, und deren Inhalte nur streamt. Und die andere, die quasi ein Smartphone mit Helm drumherum darstellen, und ihre ganze Technik schon enthalten. Großer Vorteil: Kein Kabel, keine Basisstation, was die Bedienung und den Komfort vereinfacht. Nachteil: Smartphone-Technik kann es mit „Desktop-Technik“ nicht aufnehmen, sprich die grafische Qualität ist geringer.

Die von Bytedance (TikTok) herausgegebene Pico 4 gehört in letztere Kategorie und ist ein direkter Konkurrent zur Meta Quest 2. Auf dem Papier schlägt sie diese in einigen Werten wie der Auflösung, allerdings ohne, dass sich das meinem Dafürhalten nach klar in der Praxis niederschlägt. Mit bis zu 90 Hz (im „Lab“-Modus freizuschalten, hat wunderbar funktioniert) Bildwiederholrate werden pro Auge 2160 x 2160 Pixel (PPI 1200) dargestellt. Das auf Qualcomm-XR2-Basis (8 Kerne zu 2,84 Ghz) laufende Gerät hat 128 GB Speicher für Software, was doch einige Installationen erlaubt.



Die beiden Controller liegen gut in der Hand, sind ebenfalls angenehm kompakt und tun, was sie sollen. Und noch ein Wort zum Sound: Die eingebauten Lautsprecher reichen mir völlig aus, erreichen aber nicht die Immersion von guten Kopfhörern oder selbst den beigelegten Ohrsteckerchen der PSVR2. Mir ist jedoch schleierhaft, wieso die Pico 4 keinen Kopfhörer-Ausgang anbietet.

Die Pico 4 mit Controllern, den Xbox Contoller habe ich zum Größenvergleich dazu gelegt.

Das Sichtfeld ist mit 105 Grad im oberne Mittelfeld, verwendet werden Pancake-Linsen. Diese sind flacher als zum Beispiel die Fresnel-Linsen in der PSVR2, was in der Theorie weniger Augenabstand und einen größeren Blickwinkel erlaubt (in Wahrheit schafft die PSVR2 110 Grad). Bleibt der Vorteil des geringeren Gewichts der Pancake-Linsen. In der Farbqualität und Schärfe finde ich die PSVR2-Linsen übrigens deutlich besser, vor allem auch was die Schwarzdarstellung anbelangt: Bei der Pico 4 sieht man zum Beispiel in Ladepausen mit dunklem Bildschirm eher ein wolkiges Dunkelgrau als Schwarz.

Mit einem aktuellen Straßenpreis von 389 Euro (128-GB-Variante, mehrere Spiele inlusive; für die 256-GB-Variante werden gut 100 Euro mehr fällig) liegt sie knapp unter der Meta Quest 2 (ehemals Oculus Quest 2). Und, nur um es mal gesagt zu haben: Sie liegt damit 260 Euro unter einer PSVR2, für die man ja auch noch die 550 Euro teure PS5 braucht.

Mein Lieblingsspiel auf Pico 4: Das (nicht-exklusive) Walkabout MiniGolf.



Was wir gespielt haben

Kollege Hagen und ich hatten für längere Zeit die Gelegenheit, die Pico 4 auszuprobieren, ersterer hat außerdem das aktuelle VR-Spiel Peaky Blinders – The King's Ransom darauf getestet (siehe eingeklinktes Testvideo respektive seinen Kurztest). Ich habe meine Zeit mehr mit Spielen wie Walkabout MiniGolf von Mighty Coconut verbracht: Wirklich tolle Kurse, schön beruhigend, Skill wird belohnt, und in einem halbwegs großen Zimmer kann man sogar ein wenig auf den Kursen herumlaufen, was die Immerison gleich mal erhöht. Doof finde ich nur, dass man den Schläger immer nur einhändig führen kann, was im echten Minigolf natürlich ganz anders ist.

Oder ich habe zum gefühlt 100. Mal, Superhot gezockt, das auch auf der Pico 4 wunderbar funktioniert. Und zig andere Sachen, von denen man aber fast alles schon von anderen Brillen kennt. Nur einen Gassenhauer gibt es nicht: Beat Saber existiert nur als eine Reihe von teils dreisten Klonen auf der Pico4, von denen Synth Raiders noch der beste ist, aber eben nicht ans Original herankommt. Insgesamt habe ich über ein Dutzend Spiele ausprobiert, die ich aber eben schon praktisch alle kannte.

Am meisten Zeit habe ich aber mit einer Software verbracht, die vom Hauptmenü nicht unter „Unterhaltung“ eingeordnet wird, sondern unter „App“: Les Mills Bodycombat. Das ist ein Fitness-Programm, bei denen ich mit verschiedenen Techniken gegen heransausende Symbole boxe, gerade Schlag, linker Hagen, teils greife ich mir die armen Symbole auch und verpasse ihnen einen Knie-Kick. Die Übungen sind erstaunlich schweißtreibend, launig kommentiert und so ziemlich das motivierendste VR-Trainingsprogramm, das mir bislang untergekommen ist. Aber auch Les Mills Body Combat gibt es längst für die Quest.

Mit nur ein paar anderen Zusehern wohnte ich diesem Live-VR-Cast direkt aus China bei.



Schwache Software-Bibliothek

Das ist die Crux der Pico 4: Es gibt aktuell nur etwa halb so viele Titel für Pico 4 (rund 250) wie für Meta Quest 2 (rund 500), und mir fällt auch nach etwas Nachdenken kein einziger Exklusivtitel ein. Und von diesen Spielen ist natürlich längst nicht jedes ein Hit.



Ein ganz bisschen besser in Sachen Exklusivität sieht es bei den VR-Video-Formaten aus. Aufgrund der gleichen Konzernmutter ist natürlich eine TikTok-Einbindung selbstverständlich. Aber TikTok in VR zu gucken, hat irgendwie einen sehr begrenzten Mehrwert. Und bei den Pico-eigenen Formaten wird man dann doch weder von Qualität noch Quantität überschüttet. Mir fiel außerdem auf, dass ich mehrmals im Hauptmenü auf eine angepriesene VR-Erfahrung (aktuell etwa sollte es in einen Tokioter Nachtclub gehen) klickte, dann aber rein gar nichts passierte. Und zusammen mit fünf bis zehn (!) anderen Viewern einer offenbar chinesischen jungen Dame dabei zuzusehen, wie diese, nun ja, Chinesisch in einen Field Recorder spricht und sich dabei das Kleidchen zurecht zupft, will mich auch noch nicht so recht von der schönen neuen VR-Cast-WElt überzeugen. Kurzum: Die Video-VR-Inhalte überzeugen mich bislang nicht, da hat die Oculus Quest 2 – auf niedrigem Niveau – besseres zu bieten.



Guter Tragekomfort der Pico 4, seltsames Passthrough-Bild

Bleibt die Brille selbst, die sicher eine der am angenehmsten zu tragenden ist, die ich bislang aufhatte. Sie ist sehr klein und wiegt genau 600 Gramm (im Internet findet sich eine Angabe von 295 Gramm „ohne Bügel“, was in etwa so viel Sinn ergibt wie sich selbst „ohne Beine“ zu wiegen) bei guter Gewichtsverteilung. Das macht auch längeres Tragen stressfrei möglich. Dummerweise ist mein Kopf zu schmal für die Pico 4, sodass ich trotz eingesetzter „Nasenhaube“ ständigen Lichteinfall habe. Das führt zu hellen Wolken auf den Linsen; ich müsste quasi eine dünne Sturmhaube tragen, um den Lichteinfall von hinten zu verhindern.

Zweiter und von meiner Kopfform unabhängiger Kritikpunkt: Zwar ist das Passthrough (Einblenden der Umgebung durch Umrechnung der fünf Inside-Out-Kameras zu einem Bild), das sich per „Lab“-Einstellung jederzeit durch doppeltes Antippen der Brillenvorderseite aktivieren lässt, im Gegensatz zu dem von Quest 2 und PSVR2 farbig. Ihr könnt euch damit bei aufgesetzter Brille im Raum orientieren, zum Wasserglas greifen oder womöglich sogar dem Paketboten aufmachen (was der dann von euch hält, ist dann die andere Frage). Aber: Im Gegensatz zu den Schwarz-Weiß-Konkurrenten werden nahe Objekte oder auch etwa die eigenen Hände von den Pico-4-Außenkameras grotesk zu groß dargestellt, zumall es keine räumliche Tiefe gibt, alles ist in 2D. Da nutze ich zehnmal lieber das feine s/w-Passthrough der PSVR2.



Wo es nichts zu klagen gibt: Genreüblich "malt" man in Windeseile die zur Verfügung stehende Bodenfläche und legt so den VR-Bewegungsbereich fest, oder setzt auf einen stationären Kreis um sich herum. Ist wirklich 1:1 von der Oculus Quest und anderen Systemen geklaut (hat aber nicht die Hinderniserkennung der gleichen Funktion auf PSVR2).

Das Interface erinnert stark an das anderer VR-Systeme wie Meta Quest oder SteamVR.



Per Streaming auch SteamVR-tauglich

Via Pico Streaming-Assistent (oder kostenpflichtigem Drittanbieter-Programm) lassen sich auch PC-VR-Inhalte an die Brille streamen. Das Streamen per WLAN klappt, wenn es klappt, recht gut, hat aber nicht dieselbe Qualität und vor allem Bildwiederholrate wie mit einem dedizierten Kabel. Die Anforderungen sind zudem hoch: Der PC muss mit einem schnellen Netzwerk Kabel (5e oder höher) direkt am Router hängen, letzterer 5G-Standard erfüllen, und Brille und Router im selben Raum sein. Und: Es wird wohl immer etwas Input-Lag geben, da eben die Daten zwischen Brille und PC hin- und hergefunkt werden müssen. Dennoch, wer die technischen Voraussetzungen erfüllt, hat prompt auch Zugriff auf die große SteamVR-Bibliothek (und damit übrigens auch Light Saber…). Besser sollte es mit einem ausreichend langen, ausreichend durchsatzstarken USB-C-Kabel funktionieren – das konnte ich aber im Rahmen dieses Tests leider nicht ausprobieren.

Ich persönlich mag allerdings bei All-in-one-Brillen wie Quest oder eben Pico just den Umstand, dass ich sie einschalten, aufsetzen und loslegen kann (oder übrigens auch einfach mitnehmen) – sobald ich sie dann doch wieder mit einem ausreichend potenten Spiele-PC koppeln muss, verliert sich dieser Vorteil. Und: Irgendwas ist immer beim Koppeln, mal will der Treiber nicht, dann bricht es doch mittendrin ab oder es ruckelt. Insofern bin ich ein Vertreter der „Entweder Kabel oder gar nicht erst koppeln“-Fraktion, habe aber natürlich auch den Luxus, als Spieleredakteur auf diverse VR-Brillen Zugriff zu haben.

Eine weitere Option, an zusätzliche VR-Inhalte zu kommen, ist der inkludierte Browser. Die meisten im Netz findbaren Browser-VR-Spiele sind meinen Versuchen nach allerdings minderwertig. Im hauseigenen Store kauft man am besten mit der Pico-Begleit-App via Smartphone ein, es geht aber auch direkt in der Brille.

Aktuell liegen die folgenden vier Apps bei, wenn ihr die Pico 4 kauft: Peaky Blinders: The King's Ransom (siehe eingeklinktes Testvideo), Les Mills Bodycombat, Golf 5 eClub und Wander. Hier unser Amazon-Partnerlink (128-GB-Variante, 389 Euro).



Autor: Jörg Langer (GamersGlobal), Kurztestvideo: Hagen Gehritz (GamersGlobal)