Terrascape: Puzzle & Aufbau-Titel im Early Access gestartet

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Vor kurzem ist der strategische Puzzle & Aufbau-Titel Terrascape vom deutschen Entwickler Bitfall Studios für PC in den Early Access gestartet. In Terrascape erschafft ihr auf Hexfeld-Karten eure Wunschstadt, in dem ihr mit ersten Kartendecks eine Auswahl an Gebäuden und Infrastruktur in die Landschaft setzt und dafür Punkte erhaltet. Erreicht ihr durch das geschickte Platzieren die geforderten Punktezahlen, werden wie in Islanders (zum User-Artikel) neue Karten-Pakete und somit zusätzliche Bau-Optionen freigeschaltet. Die Bitfall Studios haben Terrascape mit einem hübschen Brettspiel-Look versehen, wie in Dorfromantik (zum GG-Kurztest) könnt ihr die 3D-Ansicht frei drehen und auch raus- oder reinzoomen.

In der aktuellen Version von Terrascape ist ein insgesamt zwölf Karten umfassender "Freier-Modus" enthalten (Tutorial-Hinweise machen euch in diesem mit der grundlegenden Spielmechanik vertraut), in dem ihr euch als Baumeister unter Beweis stellt und Medaillen (Bronze, Silber, Gold je nach Punktezahl) freischalten könnt. Zusätzlich steht ein spezieller "Puzzle-Modus" (mit 30 Maps und streng limitierten Kartendeck) und auch ein "Multiplayer-VS-Modus" zur Auswahl bereit. Neben komplett handgebauten Karten erwarten euch in manchem Modus auch prozedural generierte Umgebungen, die für euch so einige Herausforderungen bereithalten werden bei der Aufbau-Planung und dem Erreichen der geforderten Punktezahlen.

Nach aktueller Roadmap auf der Website ist der Release der finalen Version von Terrascape für das 1. Quartal 2024 geplant. Während der mehrmonatigen EA-Phase möchte das Entwickler-Team mit weiteren Major-Updates unter anderem einen Koop-Modus implementieren, dazu kommen neue Decks mit zusätzlichen Gebäude- und Landschafts-Arten und noch so einiges mehr. Wie das Ganze nun in bewegten Bildern aussieht, könnt ihr euch im veröffentlichten Launch-Trailer anschauen, den wir für euch unter diesen Newszeilen zum Abruf eingebunden haben. Das Video liefert euch einen Ersteindruck von der charmanten Optik und dem Gameplay des Indie-Titels.

Terrascape ist seit dem 5. April auf Steam und GOG.com als Early-Access- beziehungsweise In-Dev-Version noch bis zum 12. April rabattiert für 9,74 Euro erwerbbar, nach Wegfall des 25%-Rabatts werden dann 12,99 für den Titel fällig.