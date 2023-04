Resident Evil 4: Mercenaries-DLC erschienen

Test-Update zu Mercenaries in RE4 Remake

Capcom hat heute den kostenlosen Mercenaries-DLC für das Remake von Resident Evil 4 veröffentlicht. Um den Söldner-Modus spielen zu können, müsst ihr ein 2 GB großes Update für das Hauptspiel herunterladen sowie manuell den Download des in den jeweiligen Stores gelisteten Mercenaries-Zusatzinhalt starten.

Der aus dem Original und späteren Serienteilen bekannte Spielmodus wirft euch in vertraute Arenen wie den Dorfplatz, in denen ihr möglichst viele Feinde für Punkte ausschaltet, bevor entweder die Zeit oder eure Lebenspunkte am Ende sind. Als spielbare Charaktere stehen Leon, Luis, Krauser und Hunk zur verfügung. Genaueres zu dem neuen Inhalt findet ihr in unserer aktualisierten Review von Resident Evil 4 Remake.