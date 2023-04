PM: Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 Saison 3 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Stellt euch mit fünf neuen Multiplayer-Karten, vier neuen Spielmodi und einem neuen Special-Ops-Raid auf massig Inhalte für Saison 3 von Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 ein. Alejandro und Valeria sind zurück, um die Rechnung zu begleichen, „Wiederauferstehung“ wird auf Al Mazrah ausgeweitet und Ranglisten für Warzone 2.0 ebnen das Schlachtfeld für die ambitioniertesten Operator.

Saison 3 ist ab dem 12. April auf PlayStation verfügbar. Bereit für das Briefing? Dann los!

Feuergefecht

Mit „Feuergefecht“ für Modern Warfare II kommen auf euch 2-gegen-2-Käfig-Matches mit mehreren Runden zu. Die Spieler beginnen alle mit der gleichen Ausrüstung, die jede Runde aufs Neue zufällig gewählt wird. Eliminiert das feindliche Team oder erobert die Verlängerungsflagge, um die Runde zu gewinnen. Das erste Team, das sechs Runden für sich entscheidet, gewinnt das Match.

Feuergefecht ist ab Veröffentlichung für vier Karten verfügbar, darunter auch die neuen Karten Alley, einem Teil in Al Mazra, und Blacksite, das neue Gulag in Battle Royale.

Neue Core- und Battle-Maps

Pelayo’s Lighthouse (Core-Map, bei Veröffentlichung) Über diese Insel zieht ein heftiger Sturm, während Operator im Hauptgebäude in Stellung gehen, sich in einem der verstreuten Wartungsgebäude verschanzen oder sich ins offene Feld wagen.

Black Gold (Core-Map, bei Veröffentlichung) Infiltriert in Black Gold, den ersten Nachteinsätzen in Modern Warfare II, die Rohan-Oil-Ölraffinerie. Macht das feindliche Team mithilfe von Nachtsichtgeräten und den verfügbaren Lichtquellen ausfindig und eliminiert es.

Rohan Oilfields (Battle-Map, bei Veröffentlichung) Als Erweiterung von Black Gold vergrößert die Karte den Kampfbereich um diesen hartumkämpften Ort in Warzone 2.0 und liefert Fahrzeuge für schnelle Fortbewegung.

Sattiq Cave Complex (Battle-Map, bei Veröffentlichung) Erkundet ein Höhlensystem, kämpft euch durch enge Gebäude und errichtet euer Lager an einem gewissen Flugzeugwrack, das bei langjährigen Fans der Reihe Nostalgie aufkommen lassen wird.

Im Laufe der Saison wird zusätzlich eine fünfte, brandneue Core-Map veröffentlicht.

Putscht euch auf und kämpft in „Bodenkrieg – Infiziert“ gegen die Horde an

In Saison 3 tauchen zwei der beliebtesten Spielmodi auf:

Aufgeputscht (bei Veröffentlichung): Das Eliminieren eines Feindes aktiviert einen Timer. Führt die nächste Eliminierung durch, bevor der Zähler null erreicht, sonst – KNALL! – war‘s das für euch.

Bodenkrieg – Infiziert (Im Lauf der Saison): Erlebt „Infiziert“ auf größerer Skala und schlagt auf Bodenkrieg-Karten im Kampf ums Überleben die Horde zurück. Koordiniert euch mit euren Teamkameraden, um eure Verteidigung aufzubauen. Schaltet sie aus, wenn ihr selbst infiziert seid.

Neue Belohnungen für Multiplayer-Ranglisten

Eine neue Saison bedeutet auch neue Belohnungen für Multiplayer-Ranglisten. Gewinnt Ranglisten-Kämpfe für Belohnungen und erkämpft euch für neue Operator-Skins und kosmetische Gegenstände einen Platz in der Gold-Division oder besser. Bei Platzierung unter den Top 250 oder Abschluss der Saison als bester Spieler der Welt winken Extrabelohnungen.

Raid Episode 3 für Special Ops

Nehmt es im midseason Update mit dem Las-Almas-Kartell auf und trefft euch in Raid Episode 3 mit Task Force 141.

Al Mazrah – Wiederauferstehung (Veröffentlichung): Behauptet euch in zwei verschiedenen Versionen von Wiederauferstehung in Al Mazrah. Kämpft euch mit vielen Spielern über die gesamte Karte oder konzentriert euren Kampf in der Al Bagra Fortress auf eine kleinere Version der Karte.

Beutegeld (Im Lauf der Saison): Eliminiert feindliche Operator, plündert Vorratskisten, erfüllt Aufträge und In-Game-Events und sucht Bares. In Beutegeld geht es darum, wer in kürzester Zeit der Reichste wird. Respawns sind aktiviert und zu Beginn erhaltet ihr Ausrüstung, damit ihr euch sofort ans Scheffeln machen könnt.

Neuer Al-Mazrah-Gulag: Ein neuer Gulag, der den aktuellen ersetzt, wird in Al Mazrah eröffnet. Spieler von Modern Warfare II, die an Feuergefecht teilnehmen, können sich in Blacksite einen Vorgeschmack auf die Karte holen.

Neue Features und Gegenstände

Al Mazrah – Wiedereinstiegsdrohnen (Veröffentlichung): Die Wiedereinstiegsdrohnen, die aktuell über Ashika Island fliegen, kommen nach Al Mazrah. Nutzt ihre Kraft, um euch zu eurem nächsten Ziel zu bewegen.

Drohnentürme (Veröffentlichung): Findet feindliche Positionen in der Umgebung mithilfe der neuen Drohnentürme, die es zuerst in DMZ gab und die bald auch in Battle Royale verfügbar sind. Aber Vorsicht: Das Aktivieren eines Turms alarmiert den Feind.

Neue Panzerwesten (Im Lauf der Saison): Die neuen Westen benötigen weniger Platten, was das Auffüllen schneller und effizienter macht.

Dekontaminationsstation (Im Lauf der Saison): Die Gaswolke rückt näher? Stellt diese Feldaufrüstung für einen sicheren Bereich auf, in dem ihr mehrere Sekunden geschützt seid. Eine unerlässliche Strategie zum Überleben der Endrunde.

Vorteilspack (Im Lauf der Saison): Spieler, die sich lieber in der Umgebung ausrüsten, statt sich auf Ausrüstungslieferungen zu verlassen, können sich nun Vorteilspacks aus Vorratskisten und an Kaufstationen sichern.

Mobile Kaufstationen (Im Lauf der Saison): Durch das Aktivieren mobiler Kaufstationen könnt ihr selbst in den entlegensten Winkeln der Karte Notwendiges kaufen. Diese Version der Kaufstationen hat allerdings nur begrenzte Vorräte.

Gulag-Zutrittskit (Im Lauf der Saison): Schon wieder eliminiert? Noch gibt es Hoffnung. Operator mit diesem speziellen Kit können den Gulag ein zweites Mal betreten, um es noch mal zu versuchen.

Hochkapazität-Panzerwesten (Im Lauf der Saison): Führt mehr Panzerplatten mit euch, um auch für extralange Kämpfe gewappnet zu sein.

In Kürze: Ranglisten für Battle Royale

Später in der Saison werden in Call of Duty: Warzone 2.0 Ranglisten für Battle Royale eingeführt, in denen Trios alles geben können, um es unter die Top 250 zu schaffen. Schaut euch in der bevorstehenden World Series of Warzone Tricks von den Besten der Besten ab – erstmals mit Präsenz-Weltfinale.

Tauschsystem: Tauscht überflüssige Gegenstände aus eurem Inventar über das neue Feature an Kaufstationen ein.

Werkbank: Bringt gegen eine kleine Gebühr Aufsätze an Schmuggelwaffen an oder entfernt sie. Es lassen sich dort alle freigeschalteten Aufsätze ausrüsten. Werkbänke finden sich in der Nähe von Kaufstationen.

Einsatzbereite Operator Wählt beim Starten in DMZ zwischen drei unterschiedlichen Operatoren, die alle ihre eigenen Inventare, Rucksäcke, Panzerwesten, Abschussserien, Selbst-Wiederbelebungen und Gasmasken haben. Entscheidet selbst, ob ihr den am besten vorbereiteten Operator oder einen neuen Rekruten in den Kampf schicken wollt.

Neue Fraktion, neue Missionen und Endgegner: Eine neue Fraktion stürzt sich ins Gefecht und bietet im Lauf der Saison Missionen in drei unterschiedlichen Stufen. Macht euch auf neue Endgegner um die Sperrzone gefasst und findet handfeste Informationen zu dem, das Gerüchten nach tief im Untergrund von Al Mazrah verborgen liegen soll.

Mit den weiteren Features, die noch kommen, wie neuen Rucksack- und Panzerwesten-Arten, könnt ihr euch also sicher sein, dass es in Saison 3 heiß hergehen wird.

In der Los-Vaqueros-Einheit des mexikanischen Spezialkommandos kämpften sie noch Seite an Seite, heute sind Alejandro Vargas und Valeria Garzas verbitterte Feinde.

Alejandro: Geboren und aufgewachsen in Las Almas, war er über ein Jahrzehnt ein hochrangiges Mitglied der Los Fuerzeas Especiales, der höchsten Antiterror-SEKs der mexikanischen Armee. Seine Einheit, Los Vaqueros, ist die einzige im Land mit der Befugnis zur Zusammenarbeit mit internationalen Spezialeinheiten, inklusive denen der CIA unter dem Kommando von Stationsleiterin Kate Laswell.

Valeria: Ehemals in der mexikanischen Armee im Einsatz, arbeitete sie mit Alejandro zusammen. 2014 schlug sie sich auf die Seite der Kartelle und stieg schließlich als Kopf des Las-Almas-Kartells auf. Heute agiert sie unter dem Namen El Sin Nombre – die Namenlose.

Im Lauf der Saison könnt ihr euch auf die Ankunft weitere Operatoren einstellen.

Saison 3 bringt insgesamt vier neue Waffen ins Spiel. Sobald ihr diese freigeschaltet habt, könnt ihr sie in allen Modi benutzen. Zwei davon bekommt ihr im Battle Pass umsonst dazu:

Scharfschützengewehr „FJX Imperium“: Entwickelt für das präzise Ausschalten von Personen, beseitigt dieses Repetier-Scharfschützengewehr angespannte Situationen mit höchst überzeugenden .408-Patronen.

Sturmgewehr „Cronen Squall“: Dieses halbautomatische Bullpup-Gewehr erzielt mit 6.8 Wrath aus seinem Lauf Schüsse auf große Entfernung und mit überwältigenden Schadenswerten.

Im Lauf der Saison könnt ihr zwei weitere Waffen freischalten, entweder durch den Kauf eines Store-Bundles oder den Abschluss einer Waffen-Herausforderung.

Während der Trophäenjagd von Saison 3 hinterlassen feindliche Operatoren in allen Modi eine Trophäe, wenn sie eliminiert werden. Auch auf andere Wege, zum Beispiel in Vorratskisten, könnt ihr Trophäen finden. Ihr könnt sie gegen Eventprämien wie Waffenbaupläne, Fahrzeug-Skins oder sogar Kampftoken-Stufensprünge eintauschen.

Verpasst auch nicht das Tarnherausforderungsevent, bei dem neue saisonale Tarnungen zur Belohnung winken.

Ab dem 19. April können PlayStation Plus-Mitglieder das Saison 3 Combat Pack herunterladen, das einen neuen Operator-Skin für Oni enthält, der aus einer aktualisierten goldenen Gesichtsmaske und Hightech-Schulterpolstern besteht.

Das Kampfpaket von Saison 3 enthält außerdem das „Striking Distance“-Sturmgewehr und die SMG-Waffenpläne „Show Stopper“, den „Prepared to Fight“-Aufkleber, das „Tusk to Horn“-Emblem, den „Oni Ready“-Waffenanhänger und den „Crumbling“ Visitenkarte.

BlackCell: Das BlackCell-Angebot ersetzt das aktuelle Battle-Pass-Bundle und enthält alle Inhalte davon und mehr, inklusive einem einzigartigen animierten BlackCell-Operator mit Waffenbauplan, Fahrzeug-Skin und Hinrichtung. Beginnt euer Battle-Pass-Abenteuer in einem alternativen BlackCell-Sektor, was sofort anschließende Sektoren freischaltet und euch neue, exklusive BlackCell-Operator-Skins mit jedem freigeschalteten Battle-Pass-Skin einbringt.

Automatische Wegfindung: Wenn ihr eure Battle-Pass-Objekte lieber linear freischalten möchtet, öffnet ein neues Feature automatisch einen Weg durch die unterschiedlichen Sektoren. Dabei könnt ihr frei zwischen automatischem und manuellem Modus wählen.

Schaut nach dem Saison-3-Update im Spiel nach mehr Infos zu allem, was euch erwartet, wie etwa neue Prestige-Level und Herausforderungen. Und streicht euch den 20.-23. April im Kalender an, denn dann überträgt der offizielle „Call of Duty“-Kanal die Call of Duty League Major IV Qualifiers.

Kauft Modern Warfare II für PlayStation heute und sichert euch eine Menge Inhalte für drei Modi, einschließlich der Möglichkeit zum Freischalten 14 exklusiver Operatoren für die Nutzung in beiden Spielen. Besitzer von Modern Warfare II erhalten beim Spielen von Call of Duty: Warzone 2.0 am Ende von jedem Match außerdem Bonus-EP.

Bleibt cool.