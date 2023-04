PM: Two Point Campus bekommt hasiges Frühlings-Update – 30% Rabatt & neue Inhalte (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Two Point Campus bekommt hasiges Frühlings-Update – 30% Rabatt & neue Inhalte

Der Frühling liegt in der Luft, und Two Point Campus ist bereit, Ostern mit einem neuen, eierlegenden Update zu feiern! Das von Kritikern gefeierte Universitätsmanagement-Simulationsspiel von Two Point Studios hat gerade das Two Point Campus: Frühlings-Update veröffentlicht, das den Fans eine Vielzahl neuer Gegenstände, ein neues Outfit und ein neues Level im Challenge-Modus mit einer campusweiten Eiersuche bietet!

Wiggy Silverbottom aus Two Point County vergräbt seine unbezahlbare Sammlung von Fitzpocket-Eiern überall in Two Point County als Teil seiner neuesten extravaganten Unternehmung. In einem brandneuen Level des Herausforderungsmodus müssen die Spieler am Eier- und Silberlöffelrennen teilnehmen, um Silverbottoms wertvollen vergrabenen Schatz zu finden, der tief unter der Erde verborgen ist. Mit den bunten Eiern können die Spieler dann ihren Campus schmücken oder sie verkaufen, um sich etwas Geld dazu zu verdienen.

Neben der Eiersuche führt das Frühlings-Update für Two Point Campus ein neues Kostüm ein, das süße Hasenohren-Outfit, sowie lustige Frühlingsgegenstände wie Schokoladenhasen, dekorative Küken und ein riesiges platzierbares Ei. Mmmh, ein Ei!

Mit vielen lustigen und fantastischen Kursen, die die Spieler erkunden können, müssen sie ihre Schüler und Lehrer mit allem versorgen, was sie brauchen, um das akademische Jahr erfolgreich zu überstehen. Das Frühlings-Update für Two Point Campus ist ab sofort kostenlos für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich und ist bis zum 21. April 2023 erhältlich. Das Update wird nächste Woche auf Nintendo Switch veröffentlicht und ist dort ebenfalls bis zum 21. April verfügbar.

Neue Spieler können Two Point Campus ab heute, dem 6. April, mit 30 % Rabatt auf Steam und auf Nintendo Switch kaufen. Der Verkauf auf Steam endet am 10. April 2023 und auf Nintendo Switch am 20. April 2023.