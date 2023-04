PM: Lernt die Quen von Horizon Forbidden West: Burning Shores kennen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Horizon Forbidden West: Burning Shores führt Aloy zu den Ruinen von Los Angeles. In den letzten Jahrtausenden haben tektonische Verschiebungen und Vulkanaktivität die Metropole total zerstört. Das Ergebnis? Ein gefährlicher Archipel, der von tödlichen Maschinen bewohnt wird. Auf diesen Inseln kämpft eine große Gruppe Quen um ihr Überleben.

Spoiler-Alarm: Beachtet bitte, dass dieser Artikel Spoiler zu Horizon Forbidden West und dessen Geschichte enthalten kann.

Aloy traf in Horizon Forbidden West das erste Mal auf den Stamm, als sie nach einer von GAIAs Unterfunktionen suchte. „Die Quen sind ein seefahrender Stamm von der anderen Seite des Pazifiks“, erklärt Annie Kitain, Lead Writer bei Guerrilla. „Im Gegensatz zu den anderen Stämmen, die Aloy bereits getroffen hat, haben die Quen ihre Gesellschaft auf der Fähigkeit aufgebaut, den Fokus einzusetzen, mit dem sie alte Daten abrufen und lesen können. Dieser technologische Vorsprung hat ihnen gegenüber anderen Stämmen in ihrer Heimat, dem Großen Delta, einen Vorteil verschaffen, aber auch ihre Kultur auf interessante Weise geformt.“

„Durch das Wissen aus der Vergangenheit konnten sich die Quen ein beeindruckendes Reich schaffen. Aber im Gegensatz zum Oseram-Stamm, dessen technologische Finessen auf seinen kreativen Erfindungen beruhen, verlassen sich die Quen nur auf das Wissen, das sie aufgestöbert haben, um ihre Bemühungen voranzutreiben. Deswegen dreht sich ein wichtiger Teil ihrer Kultur um den Schutz der wenigen Fokusse, die der Stamm besitzt. Außerdem achten sie auch stark darauf, wer auf die wertvollen Infos zugreifen kann, die diese Geräte preisgeben.“

„Aus diesem Grund spielen Wahrsager eine besondere Rolle im Stamm. Wahrsager sind unter den Quen hoch angesehen und die Einzigen, die Fokusse einsetzen dürfen, um Daten zu lesen. Ihre Aufgabe besteht darin, altes Wissen zu finden und aufzuzeichnen, das für das Reich von Nutzen sein könnte. Sie stellen zudem sicher, dass es nicht in die Hände von Außenseitern gerät.“

Aber der Blick der Quen auf die alte Welt ist verzerrt. Im Laufe des Spiels von Horizon Forbidden West finden wir heraus, dass die Geräte, die die Quen nutzen, anders als Aloys Fokus, nur Informationen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit ansehen können – alles danach ist unlesbar. Diese Einschränkung hat dazu geführt, dass sie viele Daten, die sie gefunden haben, falsch interpretierten. Im Laufe der Zeit sind sie dazu übergegangen, ein ganzes Arsenal an Vorbildern aus der alten Welt zu verehren, darunter CEOs und Wirtschaftsmagnaten des 21. Jahrhunderts.

Ähnlich wie die Gebiete im Verbotenen Westen hat die Heimat der Quen in den letzten zwanzig Jahren unter dem ökologischen Kollaps gelitten. Verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung kamen die Quen zu der Überzeugung, dass die Daten aus dem alten Technologiezentrum in San Francisco der Schlüssel zur Rettung ihrer Heimat sein könnten.

„Leider gab es auf der Expedition viele Schwierigkeiten zu überwinden“, sagt Annie. „Zu Beginn verloren sie die Hälfte der Flotte in einem heftigen Unwetter. Nachdem die übrigen Schiffe es ans Ufer bei San Francisco geschafft hatten, geriet die Suche nach den Daten ist Stocken, sodass sie nicht erfolgreich heimkehren konnten. Die Lage sah für sie nicht so gut aus … bis Aloy auftauchte.“

Auf ihrer Mission, DEMETER aus den Ruinen einer alten Faro-Forschungseinrichtung zu bergen, trifft Aloy auf eine der Wahrsagerinnen der Expedition. „Alva ist brillant und neugierig und die erste Quen, die Aloy als Freundin bezeichnen würde“, sagt Annie. „Die gemeinsamen Erkundungen der Ruinen der Alten Welt und die Entdeckungen, die sie über die Vergangenheit machen, schweißen sie zusammen. Während ihrer Abenteuer half Aloy Alva, eine Menge Daten zu finden, die ihrem Volk helfen könnten. Im Gegenzug unterstützte Alva Aloy bei ihrer Mission und schloss sich sogar ihrer wachsenden Gruppe von Gefährten in der Basis an.“

„Am Ende von Forbidden West entschied sich Alva, mit einer Handvoll Soldaten zurückzubleiben, während der Rest des Expeditionstrupps die Heimreise antrat. Dank Aloy hat sie ein völlig neues Weltverständnis. Und angesichts einer neuen Bedrohung für das Leben auf der Erde ist sie entschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um zu helfen.“

Als wir fragen, was Spieler noch über diesen Stamm wissen sollten, bevor sie in Burning Shores eintauchen, antwortet Annie: „Ich glaube, es ist wichtig, daran zu denken, dass wir viel weniger über die Quen als über irgendeinen anderen Stamm wissen. In Forbidden West haben wir nur an der Oberfläche gekratzt, also macht euch bereit, noch viel mehr über sie zu entdecken und zu erfahren, wie sich die starre Stammeshierarchie auf die neuen Charaktere auswirkt, denen ihr begegnen werdet!“

Die Quen, die an den Brennenden Küsten landeten, sind bereits eine Weile hier, und während das Überleben eine stetige Herausforderung darstellte, konnten sie eine beeindruckende Siedlung aufbauen, deren Erkundung viel Spaß macht. Hier werdet ihr neue Charaktere wie Admiral Gerrit kennenlernen. „Wir begegnen ihm schon zu Beginn der Geschichte“, erläutert Annie. „Er ist ein hochdekorierter Kommandant der Quen-Marine und Anführer dieser Quen-Gruppe. Er ist dafür zuständig, die Dinge auch unter diesen schwierigen Umständen zusammenzuhalten.“

Die Key-Art von Horizon Forbidden West: Burning Shores zeigt Aloy in Begleitung ihrer neuen Gefährtin, Seyka, die an ihrer Quen-Kleidung erkennbar ist. „Wir freuen uns sehr, Seyka vorstellen zu dürfen! Sie ist eine ehrgeizige Marinesoldatin, die sich für das Überleben ihres Volkes einsetzt. Mir ihr als neuer Gefährtin im DLC verbringt Aloy im Laufe der Geschichte viel Zeit und verlässt sich in vielen Situationen auf ihre Hilfe – eine Position, in der sie sich nicht oft befindet.“

„Seyka ist selbstbewusst, mitfühlend und unerschütterlich und deshalb ganz anders als alle anderen, denen Aloy bisher begegnet ist. Sie spielt außerdem eine wichtige Rolle im nächsten Kapitel von Aloys Reise.“

Horizon Forbidden West: kann ab sofort für PlayStation 5 vorbestellt werden und ist ab dem 19. April verfügbar.