WARNO: Singleplayer-Schlacht um Bad Orb in den Startlöchern

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

1989 wird der Kalte Krieg heiß. Darum dreht sich das Echtzeittaktikgame WARNO (im Check) von Eugen Systems. Seit dem Early-Access-Start im Januar 2022 erfreut es sich im Multiplayer einer zunehmenden Beliebtheit, während neue Inhalte dazukommen und an Grafikdetails und Balancing geschraubt wird. Im Singleplayer könnt ihr gegen die KI spielen und mittlerweile auch Tutorials absolvieren. Bereits im Oktober gab es erste Details zum Spielmodus "Operations", die ein wenig mit den "Historischen Schlachten" in Steel Division 2 vergleichbar sind. Allerdings sind sie anders gestaltet, geskripted und sie sollen sich jeweils einmaliger spielen und mehr von Skirmish-Schlachten abheben. Deshalb könnt ihr auch nur eine der Seiten spielen.

Mit "Black Horse's Last Stand" wurden jetzt Details zur ersten Operation enthüllt, die demnächst im Early Access spielbar sein wird. Im Fokus steht das 11th Armored Cavalry Regiment, wegen ihres Verbandabzeichens auch Black Horse Regiment genannt.

Die Einheit war rund um Fulda stationiert und betrieb auch den Observation Post Alpha, der heute ein Museum an der hessisch-thüringischen Grenze ist und einen Besuch wert ist! Der Auftrag im Fall einer sowjetischen Offensive: In einer Suizidmission den Vormarsch in der Fulda Gap verlangsamen. Die Operation beginnt am 22. Juni 1989. und ihr müsst Bad Orb halten um dem V. Corps in Frankfurt Zeit zu verschaffen, eine Gegenoffensive zu starten. Weitere Details, auch zu den zur Verfügung stehenden Waffensystemen, findet ihr im Blogpost. Auch den ausführlichen Trailer solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ihr findet ihn direkt unter dieser News.