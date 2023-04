Angespielt: Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp

1+2=3?

Advance Wars startete als Famicom Wars im Jahr 1988 auf NES, gefolgt vn fünf weiteren Teilen für Game Boy und Super Famicom; erst der siebte Teil bekam dann den Namen, der heute für die ganze Serie steht. Doch 2008 war mit Dark Conflict (für DS) Schluss, seitdem warten Fans auf eine Rückkehr. Ebenfalls von Intelligent Systems stammt die konkurrierende Fire Emblem-Serie, doch beide Rundentaktik-Ansätze unterscheiden sich deutlich: Konträr zur starken Personalisierung bis hin zum Permadeath der Fantasy-Reihe, hat Advance Wars anonyme Truppen, die auch nicht in die nächste Mission mitnehmbar sind – nur die Kommandeure, die euren Einheiten einen generellen Bonus und per „Gabe“ eine Superfähigkeit, die dann nur für eine Kampfrunde gilt.



In der Hauptansicht fallen die Playmobil-Einheiten nicht negativ aus.



Ich kann das lange angekündigte, wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine lange verschobene Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp bereits spielen. Eigentlich wollte ich nur kurz mal reinschauen, und bin jetzt doch schon wieder bei Mission 6. Will heißen: Das simple, durch die Levelgestaltung aber dennoch zunehmend knifflige Prinzip funktioniert immer noch sehr gut. Aber gleich mal Kritik: Wenn ich ein Spiel, das inhaltlich quasi unverändert bleibt, neu auflege, dann bitteschön doch auch mit dem Hintergedanken, dass sich alte Fans neu damit beschäftigen wollen. Aber diese alten Fans wollen nicht noch mal zwangsweise beigebracht bekommen, wie man eine Einheit von A nach B zieht! Da hätte ich mir ein Überspringen gewünscht, auch wenn die drei Tutorial-Missionen schön kompakt und in einer Viertelstunde bewältigt sind. In den folgenden fünf Einsätzen gibt es dann weitere Einführungshinweise, die sich aber überspringen lassen.

Grafisch hatte ich große Sorgen ob des neuen Playmobil-Looks der Soldaten und Einheiten. Aber: Da die Einheiten weiterhin winzig sind, stört mich das in der Realität null, und auch nicht bei den Kampf-Nahansichten (links Angreifer, rechts Verteidiger). Der alte Pixel-Look ist mir dennoch lieber, aber ohne Auswirkung auf meine Spielmotivation. Die Zwischenszenen und Nahansichten der Kommandeure behalten den alten, kindlichen Cartoon-Look bei, neu ist natürlich die Sprachausgabe, die es ab und zu zu hören gibt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob man auch im GBA-Original den aktuellen Zug resetten durfte, was ich mich manches Mal gerettet hat oder zumindest einen optimalen Zug hat spielen lassen.



Jeder Kommandeur hat wie früher eine ständige und eine spezielle Fähigkeit – unser Hauptheld etwa darf alle paar Runden alle Einheiten etwas reparieren/verarzten.

Die Steuerung geht so leicht von der Hand wie eh und je, und die Mechanik unverändert: Nur Infanterie kann Gebäude einnehmen, Einheiten brauchen Munition, das Papier-Stein-Schere-Prinzip betrifft insbesondere Lufteinheiten contra Panzer contra Flak-Einheiten, aber auch die Herausforderung, an weitreichende Raketenartillerie heranzukommen, ist nicht zu verachten.



Die KI spielt gut, zieht schon auch mal Einheiten aus der Reichweite meiner Truppen zurück, hat aber auch nicht den absoluten Killerinstinkt und lässt sich insbesondere beim Erobern von Städten immer wieder austricksen – was aber auch wichtig ist, da der Gegner meist eine Übermacht hat. Was mir wiederum sehr gefällt: Jede Map hat meist eine Grundidee oder einen Kniff – wenn man die erkennt und ausnutzt, fällt die Schlacht wesentlich leichter und führt zur „S“-Wertung. Aber auch das mühevolle Durchsterben, Nachproduzieren von Truppen und mühsame Vorarbeiten funktioniert fast immer.

Unter Umständen neu: Die Kampfanimationen lassen sich nun per rechtem Bumper beschleunigen (oder auch ganz abschalten).

Mir gefällt das neue, alte Advance Wars 1 + 2 (ihr könnt sofort in die zweite Kampagne starten, nach einer Spoiler-Warnung) bislang sehr gut, aber erwartet keine inhaltlichen Neuerungen. Von Fire Emblem und Co, hebt sich das Spiel wohltuend ab (simpler, anonymer, dadurch aber auch sehr kopfnussig) – allerdings lässt der spielmechanisch stark erweiterte, ins Fantasy-Ambiente transferierte Advance-Wars-Klon Wargroove in Sachen Fraktions- und Einheitenvielfalt (und Schlachtfeldgröße) dieses Remake etwas alt aussehen – zumal es noch 2023 einen Nachfolger geben soll.



Bei mir wird Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp auf jeden Fall eine ganze Weile auf der Switch installiert bleiben.