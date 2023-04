PM: God of War Ragnarök Neues Spiel+ jetzt erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

God of War Ragnarök Neues Spiel+ ist ab heute, dem 5. April um 20 Uhr (MESZ) erhältlich! Damit ihr auch bereit seid, wieder in die neun Welten einzutauchen, haben wir alles, was ihr wissen müsst, unten für euch zusammengefasst.

Neue Ausrüstung, eine höhere Stufenobergrenze, neue Zauber – all das und noch mehr werden mit dem „Neues Spiel+“-Modus von God of War Ragnarök eingeführt! Sobald ihr das Spiel erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr gleich in ein Neues Spiel+ eintauchen, um die Geschichte mit vielen weiteren Gameplay-Optionen ganz von vorne zu erleben.

Eure Ausrüstung, Waffen (einschließlich des Draupnir-Speers) und Fähigkeiten werden aus eurem vorherigen Spielstand übernommen, damit ihr euer gesamtes Arsenal von Beginn der Reise an verwenden könnt.

Bitte beachtet, dass ihr zu Beginn des Spiels allerdings keinen Zugriff auf Schall- und Siegelpfeile habt. Alle Bereiche, für die diese Pfeile oder der Draupnir-Speer zum Betreten erforderlich sind, werden erst freigeschaltet, sobald ihr den Punkt in der Hauptquest erreicht habt, an dem diese in der Geschichte verfügbar werden.

Rüstung des Schwarzbären

Seid euch sicher, dass wir eure Bitten seit der Veröffentlichung von God of War Ragnarök erhört haben, Kratos‘ Mantel aus der Eröffnungsszene hinzuzufügen!

Mit der Rüstung des Schwarzbären ist Kratos auch nach der Schlittenjagd für die Kälte des Fimbulwinters gewappnet. Ihre Werte konzentrieren sich auf Stärke und Abwehr mit dem Bonus, dass beim Ausweichen in letzter Sekunde eine Salve Bifröst-Splitter abgefeuert wird.

Wenn ihr euren „Neues Spiel+“-Durchlauf beginnt, ist die Rüstung des Schwarzbären bereits ausgerüstet.

Spartaner-Rüstung

Wenn ihr eure Fähigkeiten wirklich auf die Probe stellen und euch der härtesten Herausforderung in God of War Ragnarök stellen wollt, dann ist die Spartaner-Rüstung genau das Richtige für euch. Ohne Boni, ohne Werte und auf Kraftstufe 1 – mit der Spartaner-Rüstung könnt ihr einen … etwas spartanischeren Ansatz der Verteidigung ausprobieren.

Dieses Set ist perfekt für diejenigen unter euch, die ihre Kraft auf das Nötigste reduzieren und keinen Raum für Fehler lassen wollen. Wenn ihr mutig genug seid, euch dem Kommen von Ragnarök vor allem mit euren Brustmuskeln zu stellen, dann probiert dieses Set aus!

Wenn ihr eher das Aussehen des spartanischen Generals bevorzugt und weniger das herausfordernde Gameplay, könnt ihr die Optik dieser Rüstung auch jederzeit mit der Verwandlungsfunktion auf ein anderes Set anwenden, um den Look zu erzielen, ohne auf Schutz verzichten zu müssen.

Die Spartaner-Rüstung kann gegen Hacksilber im Laden der Huldu-Brüder erlangt werden.

Ares-Rüstung

Als Favoriten aus dem „Neues Spiel+“-Modus von God of War 2018 kehren die Ares- und Zeus-Rüstungen mit neuer Optik und neuen Boni zurück.

Die Ares-Rüstung belohnt den glücklichen Träger mit einer Chance, bei einem Treffer einen Heilungsstein zu erlangen. Wenn ihr den Heilungsstein zerstampft, erhaltet ihr außer einer größeren Explosion auch mehr Rage.

Die Ares-Rüstung kann gegen Hacksilber im Laden der Huldu-Brüder erworben werden.

Zeus-Rüstung

Die Zeus-Rüstung aktiviert den ultimativen risikoreichen Spielstil, der aber auch Belohnungen bereithält. Das Set erhöht sowohl euren bewirkten Nahkampf- und Runenschaden als auch den erlittenen Schaden.

Mit der Zeus-Rüstung ausgestattet könnte ein einzelner Treffer ausreichen, um sogar Kratos auszuschalten, also solltet ihr darauf achten, wo eure Gegner sind, während ihr euch dafür wappnet, mit der rohen Kraft dieser Rüstung Vergeltung zu üben.

Die Zeus-Rüstung könnt ihr erlangen, indem ihr die Walkürenkönigin Gná besiegt und bestimmte Überreste von Asgard in einem „Neues Spiel+“-Durchlauf abschließt.

Spartaner-Aspis – Neuer Schild

Der Spartaner-Aspis kehrt in God of War Ragnarök zurück und zeigt Kratos‘ Erbe in aller Deutlichkeit.

Es besteht eine gewisse Ähnlichkeit zum bewährten Wächterschild, der Spartaner-Aspis hat jedoch ein deutlich kleineres Parierfenster. Das Timing des Schilds ist zwar schwieriger, aber erfolgreiche Paraden verursachen mehr Schaden.

Der Spartaner-Aspis kann gegen Hacksilber im Laden der Huldu-Brüder erworben werden.

Für diejenigen unter euch, die gerne etwas frischen Wind haben möchten, haben wir außerdem 13 unserer bestehenden Rüstungen mit neuen Farbkombinationen und Stilen neu gemischt, die vorher nicht erhältlich waren!

Diese Rüstungsaussehen können im Laden der Huldu-Brüder gekauft und im Verwandlungsmenü auf jede eurer vorhandenen Rüstungen, die mindestens Stufe 9 haben, angewendet werden. Das neue Berserker-Rüstungsaussehen kann nach dem Besiegen des Berserker-Königs in Neues Spiel+ erlangt werden.

In Neues Spiel+ sind sowohl Kratos als auch eure Gegner mächtiger und haben eine höhere Stufenobergrenze. Ihr werdet all eure Stufe-9-Ausrüstung (Rüstung, Waffen, Waffenkomponenten und Schilde) in neue „Plus“-Versionen umwandeln können, die zusätzliche Fortschrittsstufen bieten.

Durch die Umwandlung erhaltet ihr außerdem eine vergoldete Münze, mit der ihr im Laden neue Zauber kaufen könnt.

Wir haben dem Laden auch eine Komfortverbesserung verpasst, sodass ihr jetzt schrittweise Ressourcen kaufen und verkaufen könnt. Das Kaufen und Verkaufen von Materialien, um eure Ausrüstung in Höchstform für euren „Neues Spiel+“-Durchlauf zu bringen, läuft jetzt glatter als Kratos‘ Glatze!

Vergoldete Münzen – Gravuren- und Abzeichen-Zauber

Wenn ihr je an einer Rüstungsauswahl verzweifelt seid, weil ihr euch nicht für einen Bonus entscheiden konntet, sind die neuen Zauber im Laden genau das Richtige für euch! Diese bieten eine Auswahl mächtiger und vielseitiger Boni für Rüstung (Gravuren) und Rundschilde (Abzeichen), die es euch ermöglichen, sie in eurem Amulett als Zauber auszurüsten.

Ihr könnt zum Beispiel die Drachen-Gravur kaufen, die den Drachenschuppen-Brustschild-Bonus Zorn des Drachen hat (Blocks und Paraden gewähren einen Buff, der das Addieren von Stärke/Abwehr erlaubt). Ihr könnt ihn in eurem Amulett ausrüsten, während ihr ein anderes Brustteil wie den neuen Kürass des Ares tragt, und könnt so zwei verschiedene Brustrüstungsboni auf einmal kombinieren!

Für die mächtigsten Zauber der vergoldeten Münzen ist es erforderlich, dass ihr bestimmte Wertgrenzen erreicht, um euch zu ermutigen und zu belohnen, wenn ihr eure Kombinationen geschickt einsetzt. Bei so vielen neuen verfügbaren Optionen können wir es kaum erwarten, zu sehen, welche Auswahl ihr treffen werdet!

Berserkerseelen-Drops – Zauber zur Werteverbesserung

Für das Besiegen der Berserkerseelen auf Neues Spiel+ erhaltet ihr als Belohnung neue Zauber, die ihr ausrüsten könnt. Sie sind zwar nicht so auffällig wie einige der Boni-Zauber, gewähren euch aber Verbesserungen auf ausgewählte Werte, sodass ihr euch noch mehr auf euer favorisiertes Build konzentrieren könnt!

Bürden

Bürden sind neue Zauber, die es euch ermöglichen, negative Boni für eine maßgeschneiderte Herausforderung auszurüsten.

Die Bürde des Ausweichens gewährt Kratos zum Beispiel automatisch den Statuseffekt Frost, wenn er sich abrollt.

Diejenigen unter euch, die die Schwierigkeit mit einer besonders brutalen Herausforderung erhöhen möchten, können die Bürden mit der Spartaner-Rüstung kombinieren.

Außerdem haben wir die neue Benutzeroberflächen-Option „Schwierigkeit anzeigen (Schwierigkeit HUD-Visualisierung)“ hinzugefügt, die die aktuelle Schwierigkeitseinstellung auf dem HUD sowie die Anzahl der ausgerüsteten Bürden anzeigt. Ihr könnt euren Freunden also zeigen, was ihr draufhabt!

Bürden können gegen Hacksilber im Laden der Huldu-Brüder erworben werden.

Neue Fähigkeitenmodifikation +

Verbessert eure vorhandenen Fähigkeitenmodifikationen mit EP, um die Effekte eurer Lieblings-Mods noch weiter zu verstärken.

Platinstufen-Aufträge

Übernehmt alle Fortschritte aus euren Tötungsaufträgen oder Ratataten und fahrt fort, um eine neue Platinstufe von Belohnungen freizuschalten!

Zusätzliche Wertsteigerungen

Nornentruhen gewähren Yggdrasil-Tau, sodass Spieler ihre Werte weit über ihre vorherigen Grenzen erhöhen können.

Die Trainingsarena in Niflheim im „Neues Spiel+“-Modus bietet euch jede Menge neuer Optionen. Neben einigen neuen Gegnern, gegen die ihr antreten könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, entweder als Kratos oder Atreus zu spielen und für den Kampf an eurer Seite einen beliebigen der folgenden Begleiter zu wählen: Atreus (mit Kratos), Freya, Brok, Sindri, Angrboda, Ingrid, Thor und Thrúd.

Bei so vielen möglichen Begleiterkombinationen können wir es kaum erwarten, zu sehen, wie kreativ ihr im Gameplay und im Fotomodus sein werdet!

Habt ihr die Berserkerseelen und die Walkürenkönigin Gná mit Leichtigkeit besiegt? Wir haben dafür gesorgt, dass die härtesten optionalen Kämpfe in Neues Spiel+ ein paar Änderungen erfahren, damit sie für euch auch dann noch eine Herausforderung sind, wenn ihr sie schon einmal besiegt habt.

Verfügbar auf allen Schwierigkeitsstufen in Neues Spiel+

Die Hasserfüllte und Ormstunga, zwei unserer optionalen Mini-Bosse, haben ein paar neue Tricks auf Lager. Stattet ihnen bei eurem „Neues Spiel+“-Durchlauf auf jeden Fall einen Besuch ab!

Verfügbar auf „Ich will keine Gnade“ und „God of War“ in Neues Spiel+

Wenn ihr auf den Schwierigkeiten „Ich will keine Gnade“ oder „God of War“ spielt, haben alle Bosse und Mini-Bosse Runen-Rüstung. Eine strategische Nutzung von Runen kann in diesen Kämpfen zwischen Sieg und Niederlage entscheiden.

In Neues Spiel+ können Gegner jetzt nicht nur in „God of War“, sondern auch in „Ich will keine Gnade“ zu Elite werden. Elitegegner haben mehr Kraft, also behalte sie gut im Auge, wenn du siehst, dass sie sich im Kampf verwandeln.

Möchtet ihr die Geschichte in einer etwas filmischeren Atmosphäre neu erleben? Sobald ihr das Spiel erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr in nachfolgenden „Neues Spiel+“-Durchläufen oder „Neues Spiel“-Speicherständen auf einen neuen Schwarz-Weiß-Rendering-Modus zugreifen.

Den neuen Modus findet ihr im Einstellungsmenü „Grafik & Kamera“.

