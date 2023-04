Spiele-Check von Vampiro

Als Soldat sollte man trainieren, wie man kämpft, und kämpfen, wie man trainiert. Schlüssel zum Erfolg ist also auch ein gut ausgebautes Boot Camp.

Aus Maden Männer machen: Das Boot-Camp

Wettbewerbe kosten Ausdauer, bringen aber bei Erfolg Prestige und verbessern die Teilnehmer leicht.

Die Rekrutenübersicht zeigt auch schonungslos deren Schwachstellen. Es gibt überall Tooltips.

Die Mission: Keiner bleibt zurück?

Steam-Deck-Check Technisch läuft Full Metal Sergeant auf dem Steam Deck einwandfrei. Das nicht skalierbare Interface ist im Handheld-Modus sehr gut lesbar. Einzig die Figuren wirken etwas klein. Die Steuerung mit dem Standardlayout "Keyboard (WASD) and Mouse" funktioniert einwandfrei.



Für die Auto-Battler-Kämpfe verdunkelt sich die Reisekarte stark.

Fazit

In einem Satz: Atmosphärisches Roguelite-Management-Spiel.

Ich bin Checker-Sergeant Vampiro und zuständig für den Check vonvom italienischen Indie-Entwickler. Von nun an werdet ihr den Blick nicht mehr vom Bildschirm wenden, bis ihr den Check gelesen habt! Und das Erste, was ihr danach macht, ist einen positiven Kommentar dazulassen. Habt ihr Leser das verstanden?Eure drei Rekruten zu Spielbeginn sind ganz schöne Lappen. Um euer Boot Camp steht es nicht viel besser. Außer vier Plätzen für rudimentäre Übungen könnt ihr nichts bieten. Zum Glück ist das Spiel nicht so hässlich wie ein modernes Kunstwerk, sondern kommt im stimmigen Retro-Pixellook daher (Wer jetzt über Pixel-Art schimpft, den merk ich mir vor!).Eure Taugenichtse müsst ihr in sechs Kategorien innerhalb von zwölf Wochen auf Vordermann bringen, dann geht es in den Einsatz. Stärke, Nahkampf, Beweglichkeit, Zielgenauigkeit, Intelligenz und Disziplin wirken sich auf Kämpfe und Interaktionen aus. Denkt dran: Üben übt. Die Rekruten haben jedoch auch eine schlechte Eigenschaft im Gepäck, die effektives Training verhindern oder im Einsatz negative Konsequenzen bis hin zur Fahnenflucht zur Folge haben kann! Die müsst ihr ihnen mit passendem Training austreiben.Pro Rekrut bekommt ihr zwei, später drei, Trainingspunkte. Jedes Training kostet einen Punkt. Ihr könnt einen Rekruten aber ruhig mehrmals schleifen. Unter Einsatz aller Trainingspunkte schickt ihr den ganzen Haufen laufen. Was dabei trainiert wird, richtet sich nach der ausgewählten und innbrünstig geschmetterten Running Cadence. Natürlich geht Training auf die Ausdauer und der Stresslevel steigt. Und wo ruht der Soldat am besten? Richtig, beim Wachdienst oder beim Stuben reinigen. Das müsst ihr aber erst freischalten und es kostet zwei Trainingspunkte. Freischalten müsst ihr auch immer ausgefeiltere Übungsplätze, vom Niemandsland mit Stacheldraht-Upgrade über Schießstand bis zur Zipline. Das Training wird immer effektiver, so dass ihr immer bessere Soldaten schaffen könnt.Die für Freischaltungen nötige Ressource ist Prestige. Das erhaltet ihr durch die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben, das Austreiben der schlechten Eigenschaften, die Zuweisung einer Rolle (vom Fußsoldaten über Scharfschützen bis zum Logistiker, Freischaltung und passende Werte vorausgesetzt), wenn ihr bei den regelmäßigen Inspektionen gut abschneidet und natürlich im Einsatz.Von euren maximal zwölf Rekruten könnt ihr sechs mit auf die Mission nehmen. Die anderen sollten besser bei ihrer Teenage Queen bleiben. Ihr bewegt euch über eine Dschungelkarte Richtung Ziel und müsst Dokumente bergen oder Gefangene befreien. Dann geht es zum Evac-Point und ihr könnt in den nächsten Sektor verlegen oder die Mission abbrechen und das gewonnene Prestige sichern.Jeder Zug auf der Karte kostet wie ineine Einheit Vorräte. Durch das Besiegen von Gegnern kommt ihr an Nachschub. Ansonsten könnt ihr verstreute Vorräte finden, erhaltet sie als Option in Dörfern und so weiter. Je besser ihr eure Soldaten trainiert habt, desto mehr Erfolgschancen habt ihr bei den Interaktionsmöglichkeiten. In den Kämpfen platziert ihr eure Jungs, die sich dann automatisch mit dem Feind ein Feuergefecht liefern. Bei der Platzierung könnt ihr auf zur Deckung geeignete Objekte achten, also Mauern oder Sandsäcke. Die automatische Platzierung verzichtet manchmal auf die Deckung, von deren Nutzung rate ich entsprechend ab.Durch Kämpfe und Interaktionen gewinnen eure Soldaten nicht nur an Erfahrung sondern ihr auch an Prestige. Ihr müsst stets abwägen, wie weit ihr euch noch vorwagen könnt. Als ich erstmals frohgemut in den dritten Sektor vorstieß, war angesichts von Mörsern und Maschinengewehren ganz schnell Schluss. Zum Glück stehen dann schon die nächsten Rekruten Schlange! Ärgerlich ist ein Wipe dennoch, weil ihr dann weniger Prestige zur Verfügung habt und ihr keinen Überlebenden Soldaten zum Hilfsausbilder machen könnt. Derer könnt ihr insgesamt drei gleichzeitig haben und den Ausbildungserfolg pro Trainingspunkt verbessern. Ein schöner Touch ist, dass im Boot Camp nicht nur Inspektoren oder Postboten vorbeischauen, sondern beispielsweise auch Veteranen. Witwen, die verbliebene Habseligkeiten abholen, geben dem Spiel bei allen Frotzeleien die thematisch passende Härte. Doch egal wie die Mission ausgeht, der Kampf geht weiter. Vermutlich bis ihr irgendwann alle Sektoren geräumt und die Mission erfolgreich zum Abschluss gebracht habt, da sitze ich auch noch dran.Full Metal Sergeant ist ein Indie-Kleinod, das den Drill-Sergeant-Charme einesgut transportiert. Aber auch spielerisch ist es ein guter Mix aus Management und Missionen und letztlich irgendwie ein Roguelite. In jeder neuen Runde machen meine Soldaten und ich erkennbare Fortschritte und es gibt neues zu erleben. Klar, das Trainingsmanagement von zwölf Figuren wird etwas mühsam. Praktischerweise könnt ihr im Spielverlauf eine Art automatisiertes Zirkeltraining freischalten und die Rekruten so leicht auf ein gewisses Grundniveau entwickeln. Und wenn euch Maden lieber sind als maggots, könnt ihr euch über die Lokalisierung der Texte freuen.In meinen Checks bin ich hart, aber ich bin fair. Und mit Full Metal Sergeant habe ich eine Menge Spaß. Gerade, wenn euch Management des Boot Camps und Aufzucht von Einheiten ansprechen, sollte Full Metal Sergeant auf eure Liste. Wegtreten.