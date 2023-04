Cyberpunk 2077: Update mit Raytracing Overdrive erscheint am 11.4.2023

Path Tracing für CP 2077 im Trailer

CD Projekt RED hat nicht nur The Wichter 3 ein Nextgen-Update verpasst, dessen Raytracing-Optionen Witcher 3 wieder zur Belastungsprobe für den PC machen, die Firma arbeitet bekanntlich auch an einem Raytracing-Update für die PC-Version von Cyberpunk 2077 (im Test). Das wird den "Overdrive Mode" als neue höchste Grafikeinstellung für das futuristische RPG einführen, das sich die Leistung der RTX 4000er-Reihe und DLSS 3.0 von Nvidia zu nutze machen soll. Das führt nun ein neuer Trailer von Nvidia vor.

Wie eine Texttafel am Anfang ausführt, soll es im Overdrive Mode nicht mehr seperate Techniken für Schatten, Reflektionen und die Weltbeleuchtung für eine abgesteckte Reihe an Lichtquellen geben. Stattdessen gäbe es mit dem neuen Grafik-Modus Pathtacing beziehungsweise volles Raytracing für die Lichtsimulation der gesamten Szene. Es folgen einige Vergleiche in der inzwischen für Nvidia typischen "RTX Off, RTX On"-Manier. Auch enthalten ist die Aussicht, dass dieselben Szenen ohne das Upscaling-Verfahren DLSS 3.0 mit rund 15 bis 30 fps laufen, bei Aktivierung der Option aber mit 120fps und mehr.

Die Vergleichsszenen aus einem "Demo Showcase" sind dabei sehr kurz, die anderthalb Minuten Laufzeit des Trailers bestehen zu gut 45 Sekunden aus Spielszenen. Wie die Beschreibung des Videos verrät, soll Raytracing Overdrive ab dem 11. April 2023 für Cyberpunk 2077 auf PC verfügbar sein.