Crusader Kings 3: Lanzenstechen und Intrigen in der neuen Erweiterung

Für Crusader Kings 3 ist das zweite Erweiterungs-Paket mit vier neuen Inhalten jetzt vorbestellbar. Während Elegance of the Empire sofort verfügbar ist, wird Tours and Tournaments am 11. Mai veröffentlicht. Für die ebenfalls in Chapter 2 enthaltenen Inhalte Legacy of Persia und Wards and Wardens ist noch kein Veröffentlichungsdatum bekannt.

In Tours and Tournaments schickt ihr nicht nur eure Ritter auf Turniere, sondern packt mit eurem Anführer auch selbst die Reisekoffer und lasst euch durch die Welt kutschieren. Neben Turnieren, Hochzeiten und Vasallen, denen ihr einen Besuch abstatten könnt, eröffnen euch die hoheitlichen Reisen auch Intrigen und Aufstiegsmöglichkeiten. Ist der König aus dem Haus kann das weitreichende Konsequenzen haben, die euch schnell an die Spitze oder ins nächste Grab führen.

Mit Legacy of Persia erlebt ihr die dramatischen Geschichten aus dem mittelalterlichen Persien und erhaltet neue Spielmechaniken für Clan-Herrscher, während Wards and Wardens neue Möglichkeiten zur Ausbildung eurer Kinder liefert. Damit eure Herrscher auch gleich einen guten Eindruck machen, gibt es für Besitzer von Chapter 2 auch ein aus dem Heiligen Römischen Reich inspiriertes Bekleidungspaket dazu.