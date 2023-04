PM: Der neue Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition recycelt CDs und Plastikflaschen (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir bei Xbox wollen die Zukunft des Gaming formen. Dazu möchten wir eine Welt schaffen, in der wir alle gerne leben und spielen. Der Earth Day 2023 steht vor der Tür und bietet eine großartige Gelegenheit, um zu reflektieren und unseren Einfluss auf den Planeten zu überdenken. Um diesen besonderen Tag auch 2023 angemessen zu feiern, hat Xbox einen besonderen Xbox Wireless Controller entwickelt, der zu einem Drittel aus recycelten Kunstharzen und wiederverwerteten Materialien besteht. Durch das Mischen von recycelten Kunstharzen mit gemahlenen Regranulat, das aus farbigen Kunststoff-Elementen gewonnen wurde, entstehen individuelle, erdige Farben mit subtilen Variationen, Verwirbelungen und Texturen. So erhält jeder Remix Special Edition Controller ein minimal anderes Aussehen und seine individuelle Note.

Regranulieren – oder auch Regrind – ist ein Verfahren, bei dem übrig gebliebene Controller-Elemente der Xbox One-Generation mechanisch zu einem Rohstoff wiederaufbereitet werden. Dieser kann teilweise zur Herstellung neuer Controller verwendet werden– bei gleichbleibender Haltbarkeit und Leistung. Recyclingharze werden aus wiederverwertbaren Materialien wie Abdeckungen für Autoscheinwerfer, Wasser-Kanistern aus Plastik und CDs hergestellt. Unser Ziel ist es, durch die Verwendung dieser granulierten Materialien, den recycelten Kunststoffen und dem wieder aufladbaren Xbox-Akku, Abfall zu reduzieren und weniger neues Plastik zu verarbeiten. Wir laden Dich herzlich ein, gemeinsam mit der Community Teil dieser Reise zu mehr Nachhaltigkeit im gesamten Xbox-Portfolio zu werden. In unserem neuen Xbox Sustainability Hub erfährst Du mehr über unser Engagement und kannst zudem weitere Controller entdecken, bei deren Herstellung mehr aufbereitete Kunststoffe verwendet werden.

Beim Design des Remix Special Edition Controllers hat sich Xbox von den Landschafen unseres Planten inspirieren lassen. Die verschiedenen Erdtöne erzeugen einen Patchwork-Effekt mit hellen Sprenkeln, die einen lebendigen und dennoch ruhigen Look schaffen. Die leuchtend grünen Xbox-Buttons, das D-Pad und die Farbe des Gehäuses sind von Flechten des pazifischen Nordwestwald inspiriert. Die Bumper, Trigger und seitlichen Griffbereiche weisen ein topografisches Texturmuster auf – eine Anspielung auf die vielen Täler und Berge der Erde. Dank der seitlichen Gummierungen hast Du auch mit dem neuen Design Deinen Controller stets fest im Griff. Mit dem mitgelieferten Xbox Rechargeable Battery Pack gehören Einweg-Batterien der Vergangenheit an. Lade Deinen Controller entweder während oder nach Deiner Session innerhalb von maximal 4 Stunden voll auf und spiele dank der bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit lange weiter. Für das bestmögliche Rundum-Erlebnis schließt Du ein kompatibles Headset an die 3,5-mm Stereo-Buchse an, tauchst in die Klangwelten Deines Spiels ein und sprichst via Voice Chat mit Deinen Freund*innen. Mache Screenshots und teile Deine schönsten Momente über den Share-Button mit Deiner Community. Noch individueller wird Dein Spiel, indem Du Deine Tastenbelegung über die Xbox Zubehör-App anpasst. Via Bluetooth oder wahlweise Xbox Wireless koppelst Du Deinen neuen Controller schnell und einfach mit Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC oder einem mobilen Device Deiner Wahl.

Der Xbox Wireless Controller – Remix Special Edition ist weltweit ab dem 18. April für 84,99 Euro erhältlich. Erkundige Dich bei Deinem Händler vor Ort über die Verfügbarkeit des Controllers in Deiner Region. Weitere Details findest Du auf Xbox.com.