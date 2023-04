PM: Bald im Xbox Game Pass: Minecraft Legends, Ghostwire: Tokyo und mehr (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Beschütze die Menschheit, stelle Dich den Piglins, konfrontiere das Übernatürliche und triumphiere auf dem Eis – im April punktet der Xbox Game Pass mit jeder Menge Abwechslung. Sorge für das perfekte Osterprogramm, indem Du die kommenden Spiele über die Xbox Game Pass- App vorinstallierst und pünktlich zum Release spielen kannst. Wirf direkt einen Blick auf die neuen Spiele, Updates, Perks und Quests!

Loop Hero (Konsole und PC)

Der Lich hat die Welt in eine Zeitschleife geworfen und ihre Bewohner*innen in niemals enden wollendes Chaos gestürzt. Schnapp‘ Dir Dein stetig wachsendes Deck mystischer Karten, um jede Expedition Deiner Held*innen mit unterschiedlichen Gegnern, Gebäuden und neuen Terrains zu beeinflussen. Schalte nach und nach neue Charakterklassen sowie Karten frei, stürze Dich auf einen neuen, zufällig generierten Pfad und finde den Lich, um sein diabolisches Spiel mit der Zeit zu beenden.

6. April – Iron Brigade (Cloud und Konsole)

In diesem Tower Defense mit Shooter-Elementen beschützt Du die Menschheit vor einer teuflischen Bedrohung namens Monovisionen. Nutze die Kombination aus mobiler Feuerkraft und stationären Verteidigungsanlagen, um den Ausgang des Krieges zu Deinen Gunsten zu entscheiden. Marschiere Seite an Seite mit Verbündeten aus aller Welt und kämpft Euch gemeinsam den Weg über den europäischen und afrikanischen Kontinent bis zum Pazifik frei.

12. April – Ghostwire: Tokyo (Cloud, Konsole und PC)

Erkunde die moderne Metropole Tokio, die durch ein übernatürliches Ereignis menschenleer scheint. Nur Geister, Dämonen, Yokai und andere paranormale Wesen streifen durch die Straßen. Als scheinbar einziger Überlebender begibst Du Dich auf die gefährliche Suche nach Deiner Schwester. Ghostwire Tokyo, der Hit von Tango Entertainment, erscheint pünktlich zum Release auf Xbox Series X|S sowie PC als Teil des Game Pass. Weitere Details findest Du hier.

13. April – NHL 23 (Konsole)

EA Play – Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate stürzen sich dank inkludiertem EA Play bereits ab dem 13. April in die Welt von NHL 23 – und diese ist so vielfältig wie niemals zuvor!Versammle die besten Spieler*innen der Welt in einer Aufstellung, denn im HUT-Modus sind nun auch gemischte Frauen- und Männerteams möglich. Fordere all Deine Freund*innen dank Cross Plattform Matchmaking heraus, wirf Dich auf’s Eis und schreibe Hockey-Geschichte!

18. April – Minecraft Legends (Cloud, Konsole und PC)

Die Piglins greifen aus dem Nether nach der Oberwelt. Rekrutiere Truppen, plane eine Strategie und ziehe in die Schlacht gegen Deine Feinde. Doch Vorsicht: Die fiesen Piglins schlagen zurück! Den Tag verbringst Du am besten mit dem Erkunden der üppigen Biome oder Angriffen auf Piglin-Lager, während in der Nacht Dein Fokus auf der Verteidigung Deiner Verbündeten gegen die nachtaktiven Horden liegen sollte. Wirst Du es schaffen, dieses friedliche Land vor der nahenden Bedrohung zu beschützen? Finde es in Minecraft Legends heraus – pünktlich zum Release im Game Pass!

Jetzt verfügbar – Goat Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten feiert seine Rückkehr im Game Pass. Schlüpfe erneut in das borstige Fell der chaotischsten Ziegen der Welt und versetze die Menschen in Panik. Dieser Simulator hat nichts mit der Realität eines Ziegenlebens zu tun, doch wen interessiert das schon, wenn man eine klebende Gummi-Zunge und nahezu endlose Sprungkraft besitzt?

Jetzt verfügbar – EA Sports PGA Tour: Early Access mit EA Play

So kristallklar hast Du die Welt des Profi-Golfsports noch nie erlebt! Mitglieder des Game Pass Ultimate oder von EA Play erleben die Golf-Action von EA Sports PGA Tour als echte VIPs: Profitiere von zehn Stunden Probezeit vor dem eigentlichen Release, hole Dir wiederkehrende Ingame-Rewards und sichere Dir 10 Prozent Rabatt auf die digitalen EA-Inhalte. Erstelle Deine eigene Spielfigur, erweitere Deine Fähigkeiten, lerne die Plätze kennen und komme Deinem Traum, Champion zu werden, mit jedem gespielten Hole einen Schlag näher.

Jetzt verfügbar – Jurassic World Evolution 2: Gefiederte-Spezies-Paket

Erweitere Deinen urzeitlichen Themenpark mit neuen Kreaturen aus dem Jurassic World Evolution 2: Gefiederte-Spezies-Paket. Drei landlebende Dinosaurier und ein fliegendes Reptil sind dabei. Diese vier neuen, auffälligen, prähistorischen Arten besitzen teilweise einen feinen Flaum oder üppigeres Gefieder. Damit ist Jurassic World Evolution 2 noch näher an den jüngsten Erkenntnissen zum Aussehen der urzeitlichen Echsen. Sichere Dir als Mitglied des Game Pass jetzt 10 Prozent Rabatt beim Kauf!

6. April – Everspace 2 – Kompletter Release (PC)

Steige in den Piloten-Sitz und steuere Dein Raumschiff in diesem Singleplayer-Shooter durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Erlebe eine aufregende Geschichte in einer lebendigen und offenen Welt voller Geheimnisse und Gefahren, während Du herauszufinden versuchst, wer Du eigentlich bist. Auf Deinen Reisen warten außerirdische Spezies, vergessene Geschichten, gewaltige Schätze aber auch mächtige Feinde – bist Du bereit?

Rette den Tag – oder die ganze Welt! Mit den Xbox Game Pass Quests holst Du Das Maximum aus Deinem Game Pass. Stelle Dich regelmäßig wechselnden Quests, spiele die Titel des Game Pass und sammle mächtig Microsoft Rewards-Punkte, die Du gegen großartige Prämien eintauschen kannst. Ein besonderer Grund zur Freude: Die Achievement Quest ist ab sofort täglich verfügbar. Löse Deine abgeschlossenen Quests für Punkte auf Deiner Konsole im Game Pass-Bereich, auf dem PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App ein.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deine 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über dieXbox Mobile App, die neueXbox (Beta) Appauf Windows PC oder hier aufXbox Wire DACH. Du suchst konkrete Vorschläge für Dein nächstes Spiel? Dann schau doch mal bei @yournextgame vorbei und wirf einen Blick in unsere Spiele-Empfehlungen. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @PCGamePass_DACH sowie demInstagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.