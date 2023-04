PM: Creed: Rise to Glory – Championship Edition bietet am 4. April zahlreiche neue Inhalte für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey ihr Leute im Internet, hier ist Yasmine vom Community-Team bei Survios. Wir möchten den Lesern des PS-Blogs einen detaillierten Blick auf die Creed: Rise to Glory– Championship Edition geben, dem kommenden Remaster des 2018 veröffentlichten Creed: Rise to Glory, in dem ihr als Adonis Creed auf eurem Weg zum Boxchampion unter dem legendären Rocky Balboa trainiert– erhältlich ab dem 4. April für PS VR2. Nach dem Kinostart von Creed III wird Creed: Rise to Glory– Championship Edition neue Boxer, einen auf dem Film basierenden Schauplatz in Muscle Beach sowie zahlreiche Zusatzinhalte enthalten, die das Original verbessern und erweitern. Zum Wochenende möchten wir euch einen detaillierten Einblick in die neuen Spielinhalte geben, die dieses Remaster (das PS VR2-Besitzer diesen Dienstag in den Händen halten können) so besonders machen.

Wollt ihr euch noch mehr anstrengen und eure Boxkünste auf die Probe stellen? Dafür gibt es jetzt den Ausdauermodus, der erstmals auf PS VR2 erscheint. Durch das Entfernen des virtuellen Ausdauersystems wird euer Charakter nur dann müde, wenn ihr es auch seid. So wirkt jeder Kampf noch intensiver und realistischer.

Passt euer Erlebnis in den Kampfeinstellungen noch weiter an und stellt den Schwierigkeitsgrad eurer Gegner ein, indem ihr ihre Gesundheits- und Schadensmodifikatoren anpasst. Trainiert eure Schläge im Rookie-Modus oder steigt zum Profi auf, um euch mit Boxern aller Klassen zu messen– ihr habt den Kampf in der Hand.

Auf den ersten Schlag folgt sogleich der zweite mit dem zusätzlichen Fitness-Modus für Kalorien- oder Zeit-Sparring. Fitnessziele sind individuell, daher haben wir Einstellungen entwickelt, die es euch erlauben, eure persönlichen Kalorien- oder Zeitziele zu verwirklichen und ein Trainingsprogramm zu erstellen, das auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist. Außerdem haben wir die Möglichkeit eingebaut, Ruhezeiten einzuplanen, die so oft und lange wie ihr wollt aktiviert werden können.

Wir nehmen den Titel „Championship Edition“ nicht auf die leichte Schulter. Deshalb haben wir den PvP-Modus in unserem Remaster mit neuen und verbesserten Matchmaking-Algorithmen optimiert. Schnappt euch den Meistertitel eurer Freunde und Gegner, während ihr euch an die Spitze kämpft. Wir freuen uns darauf, plattformübergreifendes Spielen zu unterstützen, damit ihr euch selbst Meta Quest 2-Gegnern stellen könnt. Wir haben außerdem eine Codematching-Funktion eingebaut, mit der Spieler benutzerdefinierte Codes erstellen und mit anderen teilen können, um die Verbindung ohne Freundesliste zu erleichtern.

Neben den zahlreichen neuen und verbesserten Modi, die wir der Championship Edition hinzugefügt haben, gibt es auch 3 neue Arenen, 8 neue Charaktere und ein Kostümsystem mit knapp 100 Looks, die das Publikum umhauen werden. Die Deluxe Edition enthält 22 zusätzliche „Glow“-Kostüme, die mit Sicherheit für Aufsehen sorgen werden.

Wir bei Survios freuen uns darauf, euch Creed: Rise to Glory– Championship Edition präsentieren zu dürfen, und hoffen, dass ihr euch in den Kampf stürzen könnt, egal wie ihr ihn angehen wollt.

Sagt uns bis dahin in den Kommentaren, worauf ihr euch am meisten freut!