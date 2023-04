PM: PlayStation 5: Schnelle Fortschritte erzielen mithilfe der Aktivitätskarten (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die coolen Aktivitätskarten veranschaulichen bildhaft eure erzielten Fortschritte in verschiedenen Spielen. So habt ihr stets einen klaren Überblick, wie weit ihr aktuell seid und was noch erledigt werden muss.

Zu den Aktivitätskarten gelangt ihr über die PS-Taste. Im Vordergrund des Control Centers seht ihr alle Karten, die für das aktuelle Spiel verfügbar sind.

Habt ihr eine Aufgabe ins Visier genommen, könnt ihr unverzüglich an dieser Stelle einsteigen. Das spart viel Zeit und lässt euch deutlich schneller fortschreiten als auf gewöhnliche Weise.

Die Prozentzahl einer Karte zeigt an, wie viel ihr bereits geschafft habt. Und damit ihr eure begrenzte Zeit gut einplanen könnt, enthält jede Karte eine Zeitangabe. Zusätzlich sind ein paar Details angemerkt, die grob eure Aufgabe erklären.

Übrigens gibt es nicht nur für Singleplayer-Spiele Aktivitäten. Auch Multiplayer-Games wie beispielsweise “Fortnite” oder “Fall Guys: Ultimate Knockout” unterstützen dieses Feature. Hier könnt ihr vom PS5-Menü aus einen bestimmten Modus starten und direkt in eine freie Lobby gelangen.

Tipp: Die Aktivitätskarten lassen sich nutzen, um zügig zwischen Spielen hin- und herzuwechseln.

Der Einstieg ist also so einfach wie nur möglich. Doch was ist, wenn die ausgewählte Aktivität zu schwer ist? Gerade bei kniffligen Rätseln kommen die Spieler oftmals nicht weiter.

In diesem Fall könnt ihr auf die Spielhilfe zurückgreifen, wenn ihr eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt. Wer keine Lust auf ewig langes Trial & Error hat, kann sich darüber nützliche Hinweise anzeigen lassen. Somit kommt ihr schneller voran und verhindert Frust durch wiederholtes Scheitern. Und keine Sorge: Spoiler müsst ihr nicht befürchten.

Auf der Aktivitätskarte steht, ob Hinweise für eine Tätigkeit verfügbar sind. Das erkennt ihr am Glühbirnen-Symbol, das auf dem folgenden Bild zu sehen ist.

Falls dem so ist, könnt ihr den Hinweis über die Dreieck-Taste aufrufen. Es handelt sich meistens nur um 1-2 Sätze oder ein kurzes Video, damit ihr nicht lange aufgehalten werdet. Natürlich müsst ihr euer Spiel nicht verlassen, um den Clip anzuschauen.

Ihr könnt jeden Hinweis einfach während des Spiels anpinnen – und wieder schließen, nachdem die Aufgabe gelöst ist. Äußerst praktisch, oder?

Auch ambitionierte Trophäensammler profitieren von den Aktivitätskarten. Enthalten ist nämlich der Trophäen-Tracker, der euch euren Weg zur Platin spürbar erleichtert.

Ihr könnt darüber ganz einfach noch nicht freigeschaltete Trophäen verfolgen. Insgesamt fünf Stück sind möglich, die ihr genau wie die Hinweise an den Bildschirm pinnen könnt. Zudem werden euch Trophäen vorgeschlagen, die ihr als Nächstes angehen solltet.

Meist sind es naheliegende Aufgaben, die relativ zügig erledigt sind – was auf dem folgenden Bild aber ausnahmsweise nicht der Fall ist.

Die Funktion zeigt euch stets an, wie viel Prozent ihr schon erreicht habt – sowohl bei der jeweiligen Trophäe als auch für die Platin. Und damit ihr einen noch besseren Überblick habt, könnt ihr die ganzen Trophäen nach vorgegebenen Kriterien sortieren.

Ein Tipp: Ihr könnt bei den Trophäen unter “Einstellungen” die Option “Alle anzeigen” einschalten, um für alle versteckten Trophäen Infos zu erhalten.

Bei bestimmten Spielen stehen euch übrigens Herausforderungen zur Auswahl. Ihr könnt sie ebenfalls über das Control Center aufrufen und euch dadurch binnen Sekunden in eine vorgegebene Aufgabe stürzen. Im Fall von “Astro’s Playroom” sind es mehrere Zeitrennen, die ihr so schnell wie möglich absolvieren müsst.