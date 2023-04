Ark 2 verschoben, Remaster Ark - Survival Ascended angekündigt

PC Xbox X

Angekündigt war das Dino-Survival-Spiel mit Vin Diesel als Starbesetzung für den Trailer für 2023. Nachdem es dieses Jahr aber kaum Neuigkeiten von Ark 2 gab, haben sich die Spekulationen in der Ark-Community gehäuft. Studio Wildcare hat nun bestätigt, dass der Nachfolger von Ark - Survival Evolved auf das Jahr 2024 verschoben wird.

Dafür wurde Ark - Survival Evolved auf die Unreal Engine 5 gebracht und erscheint als Remaster im August 2023. Ark - Survival Ascended wird der neue Titel heißen, als Paket mit Ark 2 kaufbar sein und sich im Preisbereich von 50 Euro bewegen. Außerdem werden die Originalserver von Ark - Survival Evolved mit dem Erscheinen der UE5-Version abgeschalten. Inwiefern dies auch Community-Server betreffen könnte ist noch unklar.

Die Entwickler haben in ihrer Ankündigung erklärt, dass die Umstellung auf die Unreal Engine 5 ein Grund für die Verzögerung in der Entwicklung von Ark 2 ist. Mit Ark - Survival Ascended wollen die Entwickler außerdem ihre Fähigkeiten mit der neuen Engine erweitern und riskantere technische Neuerungen testen, bevor diese in Ark 2 übernommen oder ausgebaut werden. Ark 2 soll sich außerdem von seinem Vorgänger unterscheiden und mit striktem Third-Person, einem ausschließlich aus primitiven Waffen bestehenden Arsenal und soulslike Kampfmechaniken ausgestattet werden.