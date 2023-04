Full Metal Sergeant: Drill-Sergeant-Spiel erscheint heute

PC MacOS

Heute erscheint Full Metal Sergeant vom Indie-Entwickler CarloC. In Full Metal Sergeant leitet ihr als Drill Instructor eine Ausbildungskaserne für Rekruten. Ihr müsst das Training für die Soldaten, die erstmal das Laufen lernen müssen, festlegen und dabei auch auf ihre Erschöpfung achten. In sportlichen Wettkämpfen lasst ihr sie gegen andere Standorte antreten.

Ziel ist dann aber die Erfüllung des Auftrags. Denn nach abgeschlossener Ausbildung geht es in den Einsatz. Da zieht ihr eure Rekruten über eine Karte, schaltet Tangos aus und versucht, das Ziel zu erreichen. In den Kämpfen platziert ihr eure Soldaten auf einer taktischen Karte. Die Kämpfe selbst laufen dann automatisch ab.

Je erfolgreicher ihr die Kaserne managt und je besser ihr in den Einsätzen abschneidet, desto mehr Ressourcen stehen euch zur Verfügung. Mit denen könnt ihr euren Standort immer weiter ausbauen und so die Rekruten immer effizienter schleifen und besser vorbereitet in den Einsatz schicken.