The Murder of Sonic the Hedgehog: Sega hat Sonic umgebracht

PC MacOS

Den 1. April hat Publisher Sega nicht nur zum Anlass genommen, eine humorvolle Ente zu veröffentlichen. Stattdessen wurde ein scherzhaftes Spiel mit Sonic veröffentlicht, der durch die Filme mit Jim Carrey zuletzt wieder ordentlich an Popularität gewonnen hat.

Die Visual Novel The Murder of Sonic the Hedgehog könnt ihr kostenfrei auf Steam herunterladen. Darin feiern Sonic und seine Freunde den Geburstag von Amy mit einer Krimi-Party, doch das Spiel läuft wohl anders als gedacht und Sonic wird wirklich ermordet. Zwei bis drei Stunden Spielzeit könnt ihr einplanen, um herauszufinden, was auf der Feier wirklich gespielt wird.