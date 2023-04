GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 13/2023 und Ausblick auf KW 14/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 13: Rückblick von Montag, 27. März, bis Sonntag, 2. April 2023

Spiele-Checks

Nebulous - Fleet Command (zum Spiele-Check)

Die Woche begann mit einem Check zum Echtzeit-Taktik-Titel Nebolous - Fleet Command. Strategie-Fan Vampiro fasst den derzeitigen Steam-Early-Access-Status zusammen: "Anspruchsvolles, komplexes und taktisches Weltraum-Wargame mit realistischem Charme, bei dem sich der Einstieg jetzt schon lohnt."



(zum Spiele-Check) Die Woche begann mit einem Check zum Echtzeit-Taktik-Titel Nebolous - Fleet Command. Strategie-Fan fasst den derzeitigen Steam-Early-Access-Status zusammen: "Anspruchsvolles, komplexes und taktisches Weltraum-Wargame mit realistischem Charme, bei dem sich der Einstieg jetzt schon lohnt." Saga of Sins (zum Spiele-Check)

Nur zwei Tage später ging es mit Jürgen und seinem Check zum 2D-Actionadventure Saga of Sins aus deutschen Landen weiter. Sein Fazit zur "sündhaft guten Buntglas-Action" von Bonus Level Entertainment: "Faszinierende Optik trifft auf anziehenden Schwierigkeitsgrad."



(zum Spiele-Check) Nur zwei Tage später ging es mit und seinem Check zum 2D-Actionadventure Saga of Sins aus deutschen Landen weiter. Sein Fazit zur "sündhaft guten Buntglas-Action" von Bonus Level Entertainment: "Faszinierende Optik trifft auf anziehenden Schwierigkeitsgrad." Tales of Symphonia Remastered (zum Spiele-Check)

Den Check-Abschluss für diese Woche machte Vampiro mit dem Tales of Symphonia Remastered. Die neueste Neuauflage dieses japanischen Rollenspiels aus dem Jahr 2004 lobte er mit: "Ein fantastischer JRPG-Roadtrip, den ihr jetzt in einer guten Version auf der Xbox erleben könnt."

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de

User-Artikel

AGS-Highlights 2023 (1) (zum User-Artikel)

Mit der bereits siebten Ausgabe der AGS-Highlights bietet euch TheLastToKnow neue Einblicke in die Indie-Adventure-Szene. Dabei geht es wieder einmal um kommerzielle und kostenlose Adventures und diesmal auch andere Spiele, die mit dem Adventure Game Studio erstellt wurden und im ersten Quartal 2023 erschienen sind.



(zum User-Artikel) Mit der bereits siebten Ausgabe der AGS-Highlights bietet euch neue Einblicke in die Indie-Adventure-Szene. Dabei geht es wieder einmal um kommerzielle und kostenlose Adventures und diesmal auch andere Spiele, die mit dem Adventure Game Studio erstellt wurden und im ersten Quartal 2023 erschienen sind. Der 86box Emulator (zum User-Artikel)

Der fleißige Autor Nischenliebhaber ist nicht zu stoppen: Diesmal überrascht er mit der Vorstellung des "86box" Emulators, mit dem ihr alte DOS- und Windows-Spiele auf modernen PCs zum Laufen bekommen könnt. Mit seinem Guide nimmt er euch mit über die ersten Hürden und verschafft euch einen einfachen Einstieg in das Thema.

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Die "Wochenend-Lesetipps" sind wieder da! Unter dem Motto "Die spinnen, die Gamer!" stellt euch in dieser Ausgabe Jürgen ausgewählte Beiträge von externen Webseiten vor, die eigentlich weitestgehend mit unserem Hobby Computerspiele zu tun haben sollten, aber manchmal vielleicht dann doch nicht.



"DU 3/23: Das spielen unsere User": Muss man noch mehr sagen? In der mittlerweile 98. Ausgabe des Community-Projekts fasst Drapondur die Gedanken zu alten und neuen Computer- und Videospielen von 17 GG-Usern zusammen, die insgesamt 23 Beiträge für die März-Galerie erschaffen haben.

Ausblick auf KW 15

Spiele-Checks sind wieder einige in der Mache. Die Checks zu The Last Spell von SupArai und Stellaris - First Contact von Vampiro sollten relativ sicher sein, aber auch einige weitere Spiele warten nur darauf, von der Checkern gecheckt zu werden. Check.



von und von Vampiro sollten relativ sicher sein, aber auch einige weitere Spiele warten nur darauf, von der Checkern gecheckt zu werden. Check. In Sachen "User-Artikel" herrscht gerade Hochkonjunktur auf GamersGlobal. Freut euch schon einmal auf den Beitrag von SupArai, in dem er sich für euch "mit einer toughen Heldin durch außerirdische Welten" rätselt! Noch mehr Action gibt es von CharlieDerRunkle, der gegen "finstere Gestalten, die an der Vergangenheit herum pfuschen" in den Krieg zieht. Und auch die "Spiele von Legend Entertainment"-Reihe von Jürgen wird endlich fortgesetzt. Volles Programm!

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.