Römer, Raumfahrer, Landsleute!

Teaser Heinrich Lenhardt und Jörg Langer versetzen sich Kraft alter Spielemagazine und ihres Erinnerungsvermögens 10, 20 und 30 Jahre in der Zeit zurück.

Als Patreon-Unterstützer der Spieleveteranen hört ihr für 5$ doppelt so viele Episoden und erhaltet weitere Vorteile: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Im News-Segment beschäftigen uns Mario-Badefreuden und E3-Absage, gespielt wurde auf VR-Rennstrecken und in dämonischen Dungeons. Aber dann trennen sich die Spieleveteranen von den Ablenkungen der Gegenwart und tauchen in die Vergangenheit ein: Was waren die großen Themen vor 10, 20 und 30 Jahren? Zum Beispiel der junge Kratos (2013), harte Römer (2003) oder der Wettlauf ins All (1993). Beim monatlichen Gang ins Archiv blättern wir in Magazin-Folianten, spähen auch mal auf eine Webseite oder holen die alten Tonbänder aus dem Safe: Im Bonus-Segment für Patreon-Unterstützer gibt’s diesmal ein Spieleveteranen-Flashback zur Episode 49, bei der Knut Gollert vorbeischaute.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 10-2023 (#310) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gastveteran Winnie Forster hat eine Laufzeit von 1:39:24 Stunden.

0:00:15 News & Smalltalk

0:43:46 Zeitschriften-Zeitreise: März 2013, 2003, 1993

0:44:08 Gamestar 4/2013 und GamersGlobal, u.a. mit Total War - Rome 2 , FarCry 3 und Luigi’s Mansion 2 .

, und . 1:04:08 GameStar 4/2003, u.a. mit Freelancer , Rayman 3 und Praetorians .

, und . 1:18:10 PC Player 4/1993, u.a. mit Xenobots, Space Quest V und Buzz Aldrin’s Race into Space.