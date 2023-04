Tetris Effect - Connected: Film schaltet geheime Level frei

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am 31. März ist auf dem Streamingportal von AppleTV+ eine Tetrisverfilmung gestartet, welche die sehr ungewöhnliche Geschichte erzählt, wie das in der Sowjetunion entwickelte Spiel Tetris als Modul auf den ersten Gameboy-Handhelds landete.

Um dieses Ereignis auch auf Spielerebene zu unterstützen, könnt zum Start des Films auf unbestimmte Zeit zwei geheime Level in Tetris Effect - Connected spielen, die normalerweise umständlich freigeschaltet werden mussten. Einer der Level ist eine Hommage an die erste Fassung des Spiels, den ihr in einer sowjetischen Electronika 60-Emulation von 1984 spielen könnt. Den zweiten Level findet sich in einer Gameboy-Emulation aus dem Jahr 1989 wieder.

Der Level von 1984 ist komplett auf Russisch, mit klackernden Soundeffekten und sehr niedrig aufgelösten grünen Grafiken. Der Level von 1989 imitiert die grüne visuelle Palette des Game Boy und spielt den Tetris-Titelsong "Korobeiniki" und enthält einige EDM-Instrumente, nachdem der Spieler mehr Linien abgeräumt hat.

Früher konnten die Spieler nur auf diese Levels zugreifen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllten. Der Level von 1984 erschien, wenn die Spieler eine Tastatur anschlossen und eine Reihe verworrener Codes eingaben. Der Level 1989 wurde freigeschaltet, wenn die Spieler ihr Profil auf Stufe 50 gebracht hatten, was unglaublich lange dauert, oder wenn ihr das Ziel für die 24 Stunden langen Wochenendrituale erreichten.

Nachfolgend könnt ihr euch ein Video anschauen, wie ihr in Tetris Effect - Connected die Geheimlevel anwählen könnt.