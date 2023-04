Super Mario kommt auf die Leinwand

Teaser Am 5. April 2023 feiert der Super Mario Bros. Film Kinostart in Deutschland. Werdet ihr für Mario, Peach, Bowser & Co. in die Lichtspielhäuser gehen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der April ist da und Der Super Mario Bros. Film startet in wenigen Tagen in den Kinos. Den Trailern nach zu urteilen bringt das Minions-Animationsstudio Illumination die Mario, Luigi, Peach und die restlichen vertrauten Gesichter des Pilzkönigreichs mit reichlich überdrehten und augenzwinkernden Humor auf die Leinwand. Wollt ihr den zweiten Versuch eines Mario-Films direkt im Kino erleben (vielleicht auch mit dem Nachwuchs) oder wartet ihr lieber ab, bis ihr den Streifen zuhause anwerfen könnt? Verratet es uns in der unten eingebundenen Umfrage.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen.