PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 3. bis zum 7. April (Microsoft Xbox Wire)

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

Das Great New Games Spotlight hielt ein ganzes Feuerwerk an neuen Spielen bereit. Genauer gesagt sind es mehr als 100 Spiele, die im Laufe der kommenden sechs Wochen – zwischen dem 28. Februar und 10. April – auf Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Als zusätzlichen Bonus sicherst Du Dir, wenn Du mehr als 47 Euro in ausgewählte Spiele und Filme investierst, satte 2.500 Microsoft Reward-Punkte. Weitere Details findest Du hier.

4. April – Meet Your Maker

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du bist Hüter*in der Chimäre, eines lebenden Experiments, das als letztes Mittel zur Rettung des Lebens auf der Erde geschaffen wurde.Stürz Dich in einen taktischen Kampf um die begehrteste Ressource des Planeten und den Schlüssel zu Deiner Chimären-Evolution: das reine Genmaterial. Um neues Genmaterial zu extrahieren, aber auch zu beschützen, baust Du labyrinthartige Außenposten. Andere Spieler*innen haben es auf die begehrte Ressource abgesehen. Auch Du kannst die Außenposten anderer Spieler*innen infiltrieren und Deine Kontrahent*innen überlisten. Die Prämisse ist einfach: Passe Dich an, werde stärker und entwickle Dich weiter – oder Du stirbst.

6. April – Curse of the Sea Rats

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Curse of the Sea Rats ist ein abenteuerlicher Metroidvania-Plattformer voll liebevoll gestalteter, handgezeichneter Animationen. Vier Gefangene des britischen Empires wurden von einer berüchtigten Piratenhexe in Ratten verwandelt. Um ihre menschlichen Körper wiederzuerlangen, kämpfst Du gemeinsam mit den furchtlosen Nagetieren gegen gefährliche Bosse, deckst die Geheimnisse der irischen Küste auf und musst schließlich die Hexe fangen, die für ihre Misere verantwortlich ist.

6. April – Dashing Orange

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Dashing Orange ist ein schneller 2D-Plattformer, der den Fokus auf Präzision und geschmeidiges Gameplay legt. Du schlüpfst in die Rolle einer kleinen Orange und begibst Dich auf die Reise durch eine abstrakte Welt voller Gefahren. Meistere verschiedene Sprungarten, weiche tödlichen Fallen aus und slide bis ins Ziel. In insgesamt 75 herausfordernden Leveln musst Du beweisen, dass Du die agilste Frucht auf dem Planeten bist.

6. April – Horror Tale 1: Kidnapper

Xbox One X Enhanced – In Lakewitch gehen bereits seit langer Zeit Kinder verloren und Du bist dazu bestimmt, dieses gruselige Rätsel zu lösen. Wer entführt die Kinder und weshalb? Wohin verschwinden die sie und wie kann man sie retten? Diese und viele weitere Fragen beantwortest Du auf Deiner gefährlichen Reise – denn Du bist selbst ein Kind und möglicherweise das nächste potenzielle Ziel.

6. April – The Library of Babel

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – In The Library of Babel tauchst Du eine Welt 20.000 Jahre nach dem Untergang der Menschheit ein. Mittlerweile wird die Welt von Robotern bevölkert, die nur wenig über ihre geheimnisvollen Schöpfer*innen wissen. Du schlüpfst in die Rolle des Suchers Ludovik, der ein geordnetes Leben in der Stadt Babylon führt – bis eine geheimnisvolle Bibliothek entdeckt wird, die Schriften der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint.Dieser Fund löst heilloses Chaos aus und sogar ein Mord wird gemeldet. Genau dieses Verbrechen wirst Du im Schatten der mysteriösen Geschehnisse aufklären.

7. April – Bumballon

Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Gemeinsam mit Bumballon begibst Du Dich auf ein niedliches, aber auch abgefahrenes Abenteuer. Auf Deiner Reise durchquerst Du sieben liebevoll gestaltete Welten, von denen jede einzigartige Eigenheit Gefahren mit sich bringt. Nur wenn Du den Überblick behältst, blitzschnell reagierst und das nächste Level erreichst, wirst Du Bumballons magisches Königreich retten und Prinzessin Moon befreien können.

7. April – EA Sports PGA Tour

Das Tee gehört Dir auf 30 der exklusivsten Golfplätze der Welt in atemberaubender Frostbite-Qualität. So kristallklar hast Du die Welt des Profi-Golfsports noch nie erlebt! EA Sports PGA Tour ist die exklusive Heimat der Majors, einschließlich des Masters-Turniers, der PGA Championship, der U.S. Open Championship und der The Open Championship – jede Menge Turniere, die gewonnen werden wollen! Erstelle Deine eigene Spielfigur, erweitere Deine Fähigkeiten, lerne die Plätze kennen und komme Deinem Traum mit jedem gespielten Hole einen Schlag näher. Bestelle die EA Sports PGA Tour Deluxe Edition vor, damit Du bereits ab dem 4. April abschlagen kannst. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder mit EA Play können das Spiel ebenfalls ab dem 4. April spielen.

7. April – Joe Wander and the Enigmatic Adventure

Optimiert für Xbox Series X|S – Starte das vielleicht verrückteste Rätsel-Abenteuer Deines Lebens! Löse knifflige Rätsel, erforsche verschiedene Plattforming-Welten und erlebe die wunderschöne Landschaft in dem geheimnisvollen Abenteuer von Joe Wander.