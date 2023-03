Vampire Survivors: 2. DLC "Tides of the Foscari" angekündigt

PC XOne Xbox X iOS MacOS Android

Der Entwickler Poncle hat für seinen Roguelike-Indie-Hit Vampire Survivors (zum User-Artikel) heute den Release des zweiten DLCs angekündigt. Demnach erscheint Tides of the Foscari bereits in zwei Wochen, genauer gesagt am 13. April 2023, für PC/MacOS (Steam), die Xbox-Konsolen und auf mobilen Endgeräten (Android und iOS).

Zu den Inhalten der kostenpflichtigen Erweiterung zählen acht neue Charaktere, 13 frische Waffen, weitere Musikstücke, neue Achievements zum Freischalten sowie eine gänzlich neue Welt-Karte namens "Lake Foscari". Diese fällt vom Umfang erneut riesig aus und umfasst gleich mehrere Gebiete, die ihr erkunden könnt, während ihr euch gegen immer stärkere Gegner-Wellen wehrt. Mehr Infos zu den neuen Charakteren und Waffen hält die offizielle Steam-Ankündigung von Tides of the Foscari für euch bereit. Ein sehr kurzes Teaser-Video zum kommenden DLC ist zudem am Ende der News eingebunden.

Tides of the Foscari soll ab dem 13.4.2023 für die Plattformen PC, MacOS, Xbox One, Xbox Series X/S, Android und iOS zum Preis von 1,99 Euro erhältlich sein.