WARNO: Milestone Augereau führt Field Supply Points ein

Auf vielfachen Community-Wunsch während des Early Access des Echtzeittaktik-Spiels WARNO (im Check) führt Eugen Systems mit dem aktuellen Milestone Augereau Forward Supply Points (FSP) ein. Das sind Ausrüstungslager die ihr eurer Kampfgruppe hinzufügen und zu Beginn einer Partie platzieren könnt. Sie bieten eine Menge Ausrüstung und ihr könnt eure Einheiten direkt vom FSP versorgen lassen oder den Zwischenschritt über Versorgungsfahrzeuge gehen, und so etwa schnell per Helikopter neue Ausrüstung Richtung Front fliegen. Aufgrund des Werts des FSP müsst ihr es gut schützen oder am besten geheimhalten, damit es nicht zu starkem Artilleriefeuer ausgesetzt wird.

Im Rahmen des Milestones wurden außerdem die Karten Iron Water und Ripple überarbeitet. Zudem gibt es zahlreiche Bugfixes, Verbesserungen bei Vegetation, Städten, Gewässern und Ufern. Auch die visuellen Effekte wurden verbessert. Zudem wurde weiter an der Performance geschraubt. Die Preise der ostdeutschen MIG-29 wurden auf den Preis der sowjetischen Version gesenkt und Unternehmen Zentrum hat jetzt auch eine Karte Scharfschützen. Die nötige Installationsgröße sinkt übrigens von 56 GB auf 25 GB. Ein Hotfix brachte noch einige Balance-Änderungen.