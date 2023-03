Cassette Beasts: Monstersammel-RPG erscheint am 26. April

PC Switch XOne Xbox X Linux

Raw Fury hat kürzlich bekanntgegeben, dass Cassette Beasts, ein Open-World-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, von Indie-Entwickler Bytten Studio ab 26. April 2023 für Steam und im Microsoft Store erhältlich sein wird. Es wird direkt zum Release Teil des PC Game Pass. Im Frühjahr soll der Release auf Xbox Series X|S, Xbox One und Switch folgen. Der Titel wird dann auch Teil des Xbox Game Pass. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Cassette Beasts möchte Monster-Sammel-Rollenspiele neu interpretieren. Auf der abgelegenen Insel New Wirral können sich Menschen mithilfe von Musikkassetten in seltsame Kreaturen verwandeln und sie im Kampf verkörpern. Ihr erkundet die Insel und nehmt dabei eine Sammlung mächtiger Monster auf ihren Kassetten auf, um deren Fähigkeiten zu erlangen und einen Weg nach Hause zu finden. Über 100 Monster können gesammelt und in rundenbasierten Kämpfen eingesetzt werden. Außerdem könnt ihr zwei Monster kombinieren, um mit dem Fusionssystem von Cassette Beasts eine mächtige neue Kreatur mit übereinstimmenden Elementartypen, Statistiken und Bewegungssets herzustellen. Einige Gegner haben diese Fähigkeit auch und stellen euch so vor interessante Herausforderungen.

Die Erkundung der Welt soll euch 80er-Vibes geben und ist mit einem Synthie-Soundtrack ausgestattet. Im Kampfsystem müsst ihr Elementarchemie nutzen, um Buffs und Debuffs bestmöglich zu nutzen. Außerdem reist ihr nicht alleine, sondern findet Partner. Ihr könnt sogar mit einem Freund im Couch-Koop gemeinsam die offene Welt erkunden.

