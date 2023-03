Teaser Zum Wochenende ist natürlich die Absage der E3 2023 ein großes Thema. Dazu unterhält sich Hagen ausführlich mit Rupert Ochsner von Bonus Level über Saga of Sins und Indie-Games-Entwicklung.

Obwohl stimmlich angeschlagen, kommt Jörg trotzdem mit Hagen an diesem Freitag zusammen, um eine große Meldung zu diskutieren: In diesem Jahr sollte die E3 erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder als physische Veranstaltung in L.A. stattfinden. Doch nachdem mehr und mehr große Publisher absagten fällt die Messe nun komplett aus. Danach kann Jörg seine Stimme aber schonen, denn Hagen hat Rupert Ochsner zu Gast. Der Geschäftsführer von Bonus Level Entertainment und Game Director von Saga of Sins (im Check) spricht mit ihm über die Geschichte hinter dem Studio und die Entwicklung von Indie-Titeln am Beispiel von Saga of Sins.

Die Timecodes dieser Folge: