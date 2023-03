Live A Live: JRPG erscheint am 27. April 2023 für PC, PS4 und PS5

Remake im "HD-2D"-Stil

Letztes Jahr veröffentlichte Square Enix mit Live A Live (im Test, Note 6.5) ein Remake eines etwas anderen JRPGs, das seinerzeit nur in Japan erhältlich war. Damals noch exklusiv für die Switch, nun wurde mit einem neuen Trailer angekündigt, wann der Release für PC sowie PlayStation 4 und 5 erfolgt: Schon am 27. April 2023 ist es soweit.

Live A Live teilt sich in verschiedene Szenarien auf, in denen ihr nicht nur andere Figuren steuert, sondern auch in ganz anderen Settings landet: Vom Steinzeitjungen bis zum Westernhelden. Das Remake setzt dabei auf den HD-2D-Grafikstil, der auch bei Titeln wie Triangle Strategy (im Test, Note 8.0) und dem jüngst erschienenen Octopath Traveler 2 (im Test, Note 8.5) zum Einsatz kommt.