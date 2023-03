PM: Die Todgeweihten haben Spaß! VR-Phänomen GORN stürmt heute die PS VR2-Arena! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Todgeweihten haben Spaß! VR-Phänomen GORN stürmt heute die PS VR2-Arena!

– Was wir in VR tun, hallt in der Ewigkeit wider –

Freunde, Römer, PlayStation-Besitzer! Der wahnsinnig gewalttätige Gladiatorensimulator GORN zelebriert seinen einzigartigen, physikgesteuerten Kampf ab heute in glorreicher High Definition auf PS VR2. Die erschreckend realistische Darstellung des Gladiatorenkampfes vom Broforce-Entwicklungsstudio Free Lives erobert nun PS VR2. Trotz der Neigung von Spielerinnen und Spielern, in der Hitze des Gefechts ihre Einrichtung nachhaltig zu zerstören, wird das Spiel, das bereits über 1,5 Millionen Kopien verkaufen konnte, in den höchsten Tönen gelobt.

Unendlich viele schlecht animierte Gegner mit allen möglichen Waffen warten auf ihr virtuelles Ende – von Schwertern, Streitkolben und Bögen bis hin zu Nunchucks, Wurfmessern, massiven zweihändigen Kriegshämmern oder eben den eigenen blutverschmierten Händen ist alles dabei, was Schaden verursacht.

Die einzigen Grenzen, die dem Gemetzel gesetzt sind, sind die eigene Vorstellungskraft und etwas Anstand – im brutalsten und grausamsten VR-Spiel, das je von Menschenhand entwickelt wurde.

Für weitere Informationen über GORN besucht man gornvr.com und folgt @FreeLives auf Twitter. Und nun bitte GORN kaufen – denn wenn es jetzt niemand tut, was war der Sinn und Zweck all dieser Arbeit?