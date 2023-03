PM: Die Frühlingskampagne 2023 von Trackmania® ist ab 1. April kostenlos verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 30. März 2023 – Ubisoft gab heute bekannt, dass ab dem 1. April in Trackmania®eine neue Season startet, die mit der kostenlosen Frühlingskampagne 2023 beginnen wird. Mit dieser neuen Kampagne erhalten Spieler:innen Zugang zu neuen Strecken und Inhalten, Spiel-Verbesserungen und mehr:

​Wettbewerb und Rangsystem sind das Herzstück von Trackmania: Alle Spieler:innen der aktuellen Winterkampagne 2023 erhalten Trophäen entsprechend ihrer Endplatzierung sowohl in der Kampagnen-Rangliste als auch im Matchmaking. Die besten Trackmania World Tour-Teams aus dem Matchmaking mit Rangliste von der Winterseason erhalten Punkte, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

