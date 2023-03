PM: Games with Gold: Diese Spiele gibt es im April gratis (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im April 2023 warten im Rahmen derGames with Goldwieder zwei tolle kostenlose Spiele auf Dich auf Xbox Series X|SundXbox One. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Out of Space: Couch Edition

Du und Deine Freund*innen ziehen in ein Haus im Weltall, wo Ihr Euch mit einer tödlichen Alienplage herumschlagen müsst und Euch der Herausforderung stellt, ein nachhaltiges Raumschiff zu bauen. Jede Partie beginnt in einem prozedural generierten Raumschiff, das Ihr nur mit Planung und Teamwork in ein neues Zuhause umbauen könnt. Generiert Ressourcen, recycelt Müll und Alienglibber, kauft neue Technologien und helft einander. Dann kann aus diesem chaotischen Haufen Metall im Weltraum ein echtes Zuhause werden!

Peaky Blinders: Mastermind

Willkommen in Birmingham in der chaotischen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Peaky Blinders: Mastermind spielt vor den Ereignissen der ersten Staffel und dreht sich um Deinen Aufstieg in der Gang der Shelby-Familie. Folge Tommys Aufstieg, während er sich als wahrer Drahtzieher der Peaky Blinders erweist und eine finstere Verschwörung aufdeckt, die die Familie aus dem Geschäft bringen soll. Werde zum wortwörtlichen Mastermind, indem Du den Pfad der Charaktere zurückspulst, um alle Handlungen der Figuren perfekt aufeinander abzustimmen. Die höchste Missionsbewertung erreichst Du nur durch den strategischen Einsatz der Charaktere oder eine clevere List.

