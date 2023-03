PM: Park Beyond: Erschafft den Freizeitpark eurer Träume (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schwindende Besucherzahlen und langweilige Fahrgeschäfte: Wenn ein Freizeitpark in Not gerät, dann braucht es einen echten Visionär, um das Geschäft wieder zu beleben. Und genau hier kommt ihr in der spaßigen Freizeitpark-Simulation Park Beyond des deutschen Studios Limbic Entertainment ins Spiel.

Als begnadeter Architekt spektakulärer Achterbahnen und anderen Attraktionen ist es eure Aufgabe, mit Kreativität und Fantasie aus einem heruntergekommenen Park einen Besuchermagneten zu machen. Es erwartet euch eine spannende Kampagne, in der ihr die Grundlagen des Parkmanagements erlernt und ein angeschlagenes Unternehmen zum wirtschaftlichen Erfolg führt.

In den spannenden Missionen der Kampagne trefft ihr auf viele verschiedene Charaktere, die euch bei eurem Vorhaben tatkräftig unterstützen, aber auch auf Bösewichte wie Giles Hemlock. Der fiese Boss des Hemlock-Konsortiums versucht euch und eurem engagierten Team immer wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Eine Achterbahn, bei der die Wagen mit einer Kanone abgeschossen werden und durch die Luft fliegen oder riesige Karussells, die die Besucher in den Himmel heben: Lasst euch in eurer Kreativität nicht von physikalischen Grenzen einschränken. Was ihr euch ausdenkt, könnt ihr vor allem im abgedrehten Sandbox-Modus auch bauen, der euch neben der umfangreichen Kampagne zur Verfügung steht. Die Impossify-Upgrades machen das Unmögliche möglich und ihr wählt aus Dutzenden Modulen, um unglaubliche Attraktionen für euren Freizeitpark zu kreieren.

Was nützt es, wenn ihr die wildesten Attraktionen aufgebaut habt, aber die Besucher ausbleiben? Um ein erfolgreiches und profitables Unternehmen aufzubauen, müsst ihr euch auch um das komplexe Management kümmern, damit immer ein üppiges Budget für neue Fahrgeschäfte und Shops zur Verfügung steht. Es gehört also auch zu euren Aufgaben, die Finanzdaten eures Parks im Auge zu behalten: Analysiert das Feedback eurer zahlenden Kunden, verfolgt Besuchertrends, stellt neue Mitarbeiter ein und investiert Geld in Forschung und Technik sowie Marketing. So stellt ihr sicher, dass euer Park weiter wächst und zu einem florierenden Unternehmen wird.

Der Freizeitpark-Simulator erscheint am 16. Juni 2023 für PS5. Bestellt Park Beyond im PlayStation Store vor und sichert euch das PAC-MAN Impossification Set, mit dem ihr euren Traumpark mit weiteren Attraktionen, Shops, Animateuren und Dekorationen zu einem echten Besuchermagneten ausbaut. In der umfangreichen Visioneer Edition sind zusätzlich noch der Annual Pass, der Coaster Car Bonus und das Zombeyond Impossification Set enthalten.