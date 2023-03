After Us: Adventure erscheint am 23. Mai

PC Xbox X PS5

Private Division und Piccolo Studios haben kürzlich bekannt gegeben, dass After Us am 23. Mai 2023 veröffentlicht wird. Das Adventure wurde zuletzt auf der Future Games Show mit einem neuen Gameplay-Video präsentiert. Das Video könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. After Us ist ein surrealses Jump'n'Run-Adventure, in dem ihr das Leben auf einem zerstörten Planeten wiederherstellen müsst.

After Us wird als digitaler Download für Xbox Series S | X, PC und PS5 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro erhältlich sein. Auf Steam und im Playstation-Store könnt ihr es bereits eurer Wunschliste hinzufügen.