PM: Frühlingsangebote: 8 Spiele mit hoher Metacritic-Wertung (Sony Playstation Blog)

Die Frühlingsangebote laufen und natürlich könnt ihr dabei mal wieder einige Topspiele für relativ wenig Geld ergattern. Nachfolgend stellen wir euch 8 Games mit einer besonders hohen Metacritic-Wertung vor, die in diesem Jahr Teil der Aktion sind und die ihr nicht verpassen solltet.

Wir beginnen unsere kleine Liste mit einem absoluten Shooter-Highlight: Borderlands 3. Der bis heute letzte Ableger der Hauptreihe von Entwicklerstudio Gearbox entführt euch natürlich einmal mehr nach Pandora und sogar einige andere neue Orte, an denen ihr euch richtig austoben könnt. Eure wichtigste Aufgabe ist es, die berüchtigten Calypso-Zwillinge aufzuhalten, die die ultimative Waffe in ihren Besitz bringen wollen.

Glücklicherweise könnt ihr euch ihnen in der Rolle von vier einzigartigen Charakteren entgegenstellen, die alle besondere Fähigkeiten besitzen. Außerdem könnt ihr im Laufe eures Abenteuers noch zahlreiche Waffen freischalten, mit denen ihr jeden noch so mächtigen Gegner in die Knie zwingen werdet. Das bewährte Loot-Shooter-Gameplay der Reihe wird hier auf die Spitze getrieben und war nie besser als in diesem Hit-Spiel!

Lange mussten sich Fans gedulden, Anfang des Jahres wurde ihr Flehen endlich erhört. Mit Dead Space Remake feiert einer der besten Survival-Horror-Titel aller Zeiten sein glorreiches und extrem blutiges Comeback. In der Rolle von Ingenieur Isaac Clarke müssen wir noch einmal die USG Ishimura erkunden, auf der die Hölle entfesselt wurde. Gefährliche Monster lauern überall in den Schatten und ihr seid mittendrin.

Dank der technischen Überarbeitungen von EA Motive Studio erstrahlen die schaurig-schönen Details des Raumschiffs in völlig neuem Glanz. In Kombination mit dem überarbeiteten Sound, neuen Bereichen und dem haptischen Feedback des DualSense-Wireless-Controllers erlebt ihr hier den Sci-Fi-Horror so intensiv wie noch nie zuvor.

In der Rolle von Colt verschlägt es euch auf die mysteriöse Insel Blackreef, auf der allerlei seltsame Dinge vor sich zu gehen scheinen. Wie unser Protagonist wider Willen später erkennen muss, ist er in einer Zeitschleife gefangen, weshalb er denselben Tag immer wieder aufs Neue durchleben muss. Doch es gibt einen Silberstreif am Horizont: Wenn er an einem Tag acht Zielpersonen ausschalten kann, wird die Schleife durchbrochen!

Wie bereits die vorherigen Games aus dem Hause Arkane (Dishonored, Prey) zeichnet sich auch Deathloop durch große spielerische Freiheiten aus. Es liegt ganz bei euch, ob ihr wie Rambo euren Weg zu den Zielen freischießen oder lieber schleichen wollt und heimlich vorgehen wollt. Darüber hinaus erhält Colt einige spannende übernatürliche Fähigkeiten und damit habt ihr alle Zutaten für eine hervorragende Ego-Shooter-Erfahrung zusammen.

Ihr habt eine Schwäche für spannend erzählte Detektivgeschichten? Dann ist Disco Elysium: The Final Cut das perfekte Spiel für euch. Ihr schlüpft in die Rolle eines Kommissars, der eines Morgens ohne Erinnerungen zu sich kommt und herausfinden muss, was mit ihm passiert ist. Als hätte er damit noch nicht genug zu tun, wartet außerdem ein Mordfall auf ihn, der gelöst werden muss und zahlreiche Ereignisse in Bewegung setzen soll.

Ihr erkundet in diesem Open-World-Rollenspiel eine frei begehbare Stadt, in der euch kaum Grenzen gesetzt werden. Jede eurer Aktionen kann Einfluss auf das haben, was noch alles kommen wird und es liegt ganz an euch, wie ihr die Mysterien dieses Ortes aufdecken möchtet. Ein fantastisch erzähltes und mitreißendes Abenteuer.

Was können wir euch noch zu GTA V sagen, was noch nicht gesagt wurde? Der bis dato letzte Ableger der gefeierten Open-World-Reihe zählt nicht umsonst zu den besten Spielen aller Zeiten, bietet euch das Game doch schier grenzenlose Freiheiten. In der Rolle von gleich drei spielbaren Charakteren könnt ihr euch in der Metropole Los Santos und dem umliegenden Blaine County ordentlich austoben und euch in dieser riesigen Welt verlieren.

Wenn euch die Singleplayer-Story, in den ihr alleine bereits hunderte Stunden investieren könnt, noch nicht ausreichen sollte, gibt es mit GTA Online noch einen Multiplayer-Modus, der seit dem Release immer weiter ausgebaut und verbessert wurde. Hier erhaltet ihr kurz gesagt eine der eindrucksvollsten Videospielerfahrungen überhaupt, die euch nicht nur lange beschäftigen, sondern auch noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Und wir bleiben bei Rockstar Games, die mit Red Dead Redemption 2 vermutlich nichts Geringeres als ihr Magnum Opus, ihr Meisterwerk, abgeliefert haben. In der Rolle des Gesetzlosen Arthur Morgan erkundet ihr den späten Wilden Westen im Jahre 1899. Wie die anderen Mitglieder der berüchtigten Van-der-Linde-Gang ist auch er auf der Flucht und sowohl Kopfgeldjäger als auch die Regierung sind ihnen auf den Fersen.

In den abwechslungsreichen Arealen der weitläufigen Spielwelt des Open-World-Megahits sind eurer Entdeckerfreude nahezu keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr ein Herz für Games dieser Art habt und dieser Titel bisher an euch vorbeigegangen sein sollte, ist nun eure große Chance gekommen, dieses Versäumnis endlich nachzuholen – es lohnt sich.

Nach einer verheerenden Pilz-Pandemie wurde der Großteil der Menschheit ausgelöscht. Doch mehrere Jahre später gibt es einen Hoffnungsschimmer, denn ein junges Mädchen namens Ellie könnte der Schlüssel für ein Heilmittel sein. Der grummelige Schmuggler Joel wird damit beauftragt, sie einmal quer durch die Überreste der einstigen USA zu schaffen, doch unterwegs soll ihr Überlebenswille mehrfach auf die Probe gestellt werden.

Falls dies bekannt klingen sollte, könnte das daran liegen, dass ihr die Hit-Serie The Last of Us oder das gleichnamige PlayStation-Game von Naughty Dog (Uncharted-Reihe) gespielt habt. Mit The Last of Us Part I spendierte das Entwicklerstudio dem PS3-Klassiker eine Neuauflage, die sowohl technisch als auch spielerisch überarbeitet wurde. Ein Meilenstein der Videospielgeschichte und eine der emotionalsten Gaming-Erfahrungen aller Zeiten wurde so auf PlayStation 5 noch besser!

In der Rolle des mächtigen Hexers Geralt von Riva erkundet ihr den Kontinent, in der ein gewaltiger Krieg tobt. Herrscher streiten um die Macht, gefährliche Monster erheben sich und auch eine Gefahr, die nicht aus dieser Dimension stammt, will den Kontinent erobern. Nur Ciri, das Kind der Prophezeiung, kann das düstere Schicksal dieser Welt noch abwenden, doch wird Geralt sie rechtzeitig aufspüren können?

Die Welt des Action-RPGs The Witcher 3: Wild Hunt zählt zweifelsohne zu den beeindruckendsten, die ihr in einem Videospiel durchqueren könnt. Überall warten neue Geheimnisse, Aufträge und Orte, die eure Aufmerksamkeit sowie Neugier wecken werden. Mit euren Entscheidungen bestimmt ihr den weiteren Verlauf der Ereignisse und dieses düstere Meisterwerk dürft ihr euch nicht entgehen lassen, solltet ihr es bisher verpasst haben.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer kleinen Übersicht angekommen. Wollt ihr euch eines dieser PlayStation-Games im Frühlingsangebot holen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!

