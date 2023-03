Magic the Gathering - Marsch der Maschine: Exklusive Karten-Preview

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit Marsch der Maschine werden legendäre Karten aus den Welten on Magic the Gatherin zusammen gerufen, um der phyraxianischen Geißel den Gar aus zu machen. Nach All Will Be One, Dominaria United und The Brothers War schließt das vierte Set – Marsch der Maschine – mit dem Phyrexia-Storybogen ab und legt für das große Finale auch ältere Karten neu auf.

Wir konnten einen exklusiven Blick auf zwei der neuen Karten aus Marsch der Maschine werfen.

Shivanischer Baumbrenner

Der Shivanische Baumbrenner ist eine rote Kreaturenkarte mit den Eigenschaften Fliegend, Eile und Einberufen. Mit Fliegend und Eile ist der Shivanische Baumbrenner bereits eine nicht zu unterschätzende Gefahr und kann mit 4 Angriff und 4 Verteidigung soliden Schaden machen.Um den Drachen zu beschwören, braucht ihr 5 beliebige Länder und zwei Feuer-Länder, aber da kommt Einberufen ins Spiel: Anstelle eure Länder zu drehen, tappt ihr stattdessen auch eure Kreaturen und zahlt so die etwas höheren Manakosten des Baumbrenners. Die Drachen vom vulkanischen Kontinent Shiv sind bereits in mehreren Editionen von Magic the Gathering aufgetaucht. Zusammen mit dem Shivanischen Zerstörer aus dem Set Dominarias Bund fackelt ihr die Reihen eurer Widersacher schnell ab.

Auch dieser Drache aus Shiv macht euren Feinden ordentlich Feuer unter dem Hintern.

Furchtlose Skaldin

Die zweite Karte die wir bekommen haben ist die Furchtlose Skaldin, die es zweifelsohne auch mit einem Drachen aufnimmt. Mit drei Angriff und 2 Verteidigung wächst kein Gras mehr, wo die waghalsige Zwergen-Berserkerin hinschlägt. Dafür kostet sie insgesamt fünf Mana, wovon vier eine beliebige Farbe haben dürfen. Ihre Fertigkeiten sind Doppelschlag und Hilfestellung 1. Doppelschlag gibt euch ein zusätzliches Kampfschadensegment, dass nur für Kreaturen mit Doppel- oder Erstschlag gilt. Hilfestellung 1 verstärkt ihr, sobald die Furchtlose Skaldin ins Spiel kommt, eine Kreatur eurer Wahl mit +1 Angriff und +1 Verteidigung. Ist es eine andere Kreatur, erhält diese bis zum Ende des Zuges ebenfalls die Fertigkeit Doppelschlag.

Die Furchtlose Skaldin stürzt sich waghalsig ins Gefecht und verstärkt dabei auch noch eine eurer Kreaturen.

Auch in Marsch der Maschine sind die roten Karten also wieder für starke Züge mit viel Schadenspotential zu haben. Jeder Spieler der Rot favorisiert darf sich also freuen. Natürlich werden auch Blau, Grün, Weiß und Schwarz mit neuen Karten und alten Helden auftrumpfen.