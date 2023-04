Darauf freut sich die Redaktion im... April 2023

Mario im Kino und Jedis im Videospiel

Teaser In April haben Videospielfreunde besonders eine Film-Neuheit auf dem Schirm, aber das ist bei weitem nicht das einzige, worauf wir uns in diesem Monat freuen.

[FILME/SERIEN] Der April ist der mit Abstand größte Kinomonat für mich seit Menschengedenken (= seit Corona). Ich war schon, wenngleich natürlich irgendwo beruflich, bereits in Der Super Mario Bros. Film , werde am Sonntag mit der Familie ingehen (meiner Frau habe ich erzählt, es handele sich um die Charakterstudie eines rüstigen 50+jährigen) und dann am Freitag nächster Woche invon(das Übliche, Schulmädchen rettet angesichts mysteriöser Vorkommnisse die Welt). In Sachen Serien bin ich weiter beiam Mitleiden, aktuell in der dritten Staffel.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich hatte vor einem Jahr viel Spaß mit Wartales (siehe Jörgspielt) , seitdem sind etliche Updates dazu gekommen, und nächste Woche ist es offiziell fertig. Mal sehen, ob ich die Zeit finde im April, eine neue Partie zu starten (oder die alte weiterzuspielen, aber das mache ich nach langer Pause nicht mehr so gerne).undwerde ich mir sicher auch mal ansehen, aber vermutlich nicht länger spielen. Advance Wars 1+2 Re-Boot-Camp (siehe mein gestriges Angespielt ) werfe ich so schnell auch nicht wieder von meiner Switch.[SONSTIGES] Der April wird wohl der "Doku-Monat" bei GamersGlobal. Gerade erst erschienen ist die Japan-Doku, Folge 5 , Hagen und ich arbeiten bereits an Folge 6 (Tsushima), René Jacob war gerade in der Redaktion für die letzten Aufnahmen für– bei der ihr uns von ca. März 2022 bis März 2023 begleiten könnt. Sobald diese fertig ist, wird er noch im April mit Japan-Doku, Folge 7 weitermachen, damit diese im Mai erscheinen kann. Und von mir könnte im April zusätzlich noch eine Mini-Doku zu MIFCOM kommen.[FILME/SERIEN] Mittlerweile ist unsere Watch-Together-Runde weiter gewachsen und wir Starten in die 14. Season vondabei zuzusehen, wie er ausflippt, wird einfach nicht alt. Ansonsten habe ich weiter Spaß mitaus der ZDF-Mediathek . Interessanterweise wird das ZDF gerade in Sachen Serien und Filme gerade spannender für mich als Amazon Prime. Entweder habe ich das Meiste davon schon gesehen oder es juckt mich einfach nicht.[SPIELE/BRETTSPIELE] Im April freue ich mich auf die Veröffentlichungen vonund. Für gewöhnlich halte ich es mit Early-Access-Titeln so, dass ich sie mir am Anfang ansehe, dann eine Weile liegen lasse und zur Veröffentlichung neu starte. um zu sehen wo die Reise hin ging. Ansonsten freue ich mich schon aufauch wenn die deutsche Version Einschränkungen hat.[SONSTIGES] Es wird Frühling und damit auch Zeit, alte Sachen los zu werden und was Neues zu besorgen. Ich habe schon zwei Tüten für die Altkleidersammlung fertig und im Keller steht auch noch Zeug, das ich einfach nicht brauche und nur Platz wegnimmt. Außerdem gehe ich mit Molly zum Hundefriseur. Wir kämmen sie zwar jede Woche, aber wenn sie das Fell wechselt muss ein Profi ran, damit sie sich wieder richtig wohl fühlt.[FILME/SERIEN]wirkt auf mich in den Trailern zwar schon etwas zu sehr nach US-Manier gestrickt und schon halb wie eine Persiflage der Mario-Welt. Das ist aber kein Ausschlusskriterium, ich habe durchaus Lust, Mario auf der großen Leinwand zu sehen. Auch für Stil-über-Substanz-Action bin ich gerade gut zu haben und das, was ich über gewisse Szenen aushörte, macht mir große Lust auf den Gang ins Lichtspielhaus. Jetzt muss ich nur noch vorher Teil 3 nachholen – es hat sich aber schon ein Kumpel für gemeinsame Wick-Espkaden gefunden.[SPIELE/BRETTSPIELE] Nachdem ich in meinen Previews schon so einigen Spaß mit der Zombieschnetzelei inhatte, sorgt die Vollversion doch für einen ordentlichen Ausschlag auf meiner persönlichen Vorfreuden-Skala. Daneben veröffentlicht Frogwares ein neues Spiel mit dem wohl berühmtesten Detektiv. Obwohl ich allgemein Interesse an der Holmes-Reihe des Studios hatte, schaffte ich es bisher nur beiwirklich, den Titel auch zu spielen. Darin bekommt es der rationale Held von Arthur Conan Doyle mit Kultisten zu tun, die den Großen Alten vonhuldigen. Eine eigentümliche, aber stimmig umgesetzt Mischung. Daher habe ich Lust, mir das nun erscheinende Remake gleichen Namens zu Gemüte zu führen – ich hoffe nur die unpassenden Verfolgungsjageden aus dem Original wurden in der Zwischenzeit Cthulhu geopfert.[SONSTIGES] Ich habe mir auch den Soundtrack vom Survival-Horror-Spielgegönnt, das ich an der einen oder anderen Stelle in den jüngsten Podcasts reichlich gelobt habe. Die Komponistenundhaben für mich sowohl bei den belastenden Industrial-Klängen der Kämpfe als auch in den ätherischen und melancholischen Stücken den Nagel auf den Kopf getroffen und ich werde es genießen, letztere nun noch öfter auf die Ohren zu bekommen. Gleichzeitig ist mir nach einem Kontrastprogramm in Form eines meiner Evergreens unter den Spielesoundtrack-Alben:mit einer feinen Mischung aus Orchester-Pomp, etwas Pop und volle Kanne Elektro.[FILME/SERIEN] Eigentlich wollte ich es (vorerst) nicht, aber nun habe ich mir doch malgegönnt. Es gibt zwar schon einige Meinungen zur Serie, die mich überhaupt nicht optimistisch gestimmt haben. Insbesondere, was die Produktionsqualität betrifft, aber auch, weil man als Kenner der Vorlage (vor allem am Anfang) zu wenig Neues erleben würde. Ich werde mir mein eigenes Urteil bilden und sehen, ob bei mir am Ende mehr Lob oder mehr Tadel dabei herauskommt. Ansonsten werde ich wohl serientechnisch mal wieder in meiner Jungend schwelgen.steht schon griffbereit undkönnte ich mir eigentlich auch noch mal geben. „Hammer, lesen Sie keine Zeitung?“ – „Ich bevorzuge verlässliche Quellen wie Gerüchte und kleine Kinder.“ Ich liebe es! Der-Film hingegen? Schlechter als die Verfilmung Anfang der 1990er kann er nicht werden. Aber den zu überbieten, ist nun wirklich nicht schwierig.[SPIELE/BRETTSPIELE] Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. In diesem Monat gehtbereits auf der Xbox an den Start und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die PS5-Version zu spielen, obwohl sie mir seit gut einem halben Jahr vorliegt. Dummerweise komme ich im April wohl nicht dazu, das Versäumte nachzuholen. Denn allein die anstehenden Tests und sonstigen Inhalte werden einige Zeit verschlingen. Meine persönlichen Favoriten sind klar: Das erste Hands-on zuhat mir extrem viel Lust auf den brutal-humorvollen Zombie-Shooter gemacht – und das, obwohl ich den Dambuster Studios nach dem gründlich missrateneneigentlich nichts Gescheites mehr zugetraut hätte. Am meisten freue ich mich allerdings auf. Der Vorgänger war für mich rückblickend das mit Abstand beste Star-Wars-Spiel seit vielen Jahren, und überhaupt hatte ich mit allen bisherigen Spielen von Respawn Entertainment richtig viel Spaß. Ich hoffe, auch der Nachfolger wird gut, vielleicht ja sogar noch besser.[FILME/SERIEN] Ich gebe es zu: Das Spiel ist ja nicht so meines, trotzdem werde ich mir Der Super Mario Bros. Film anschauen. Ich bin gespannt, wie sich der berühmteste Klempner der Welt als Animationsfilm-Held so schlägt. Ansonsten sieht es Blockbuster-mäßig recht dünn aus in diesem Monat und ich werde auf Streaming zurückgreifen. Im April starten die dritte Staffel vonund die fünfte Staffel der. Das ist zwar nicht viel, lässt mir aber mehr Zeit für Spiele – und für neue Bau-Projekte am und im Haus.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ganz oben auf meiner „Must play“-Liste steht natürlich– nach etlichen Verspätungen bringt Nintendo eines der besten Strategiespiele aller Zeiten endlich auf die Switch. Am 19. April erscheint dann die Erweiterungfür, ein weiterer Pflichtkauf. Ich bin schon sehr gespannt auf L.A. als Vulkan. Damit wäre meine Spiele-Soll für diesen Monat voll. Aber für den PC kommt mitein diabloesques Actionspiel, welches ich mir unbedingt mal anschauen will. Apropos:ist ein weiterer Titel auf meiner Watchlist, der an den Klassiker erinnert. Das Co-Op Actionrollenspiel könnte was sein – oder eben auch nicht. Ein typischer Impulskauf.[SONSTIGES] Ich wühle mich vor allem durch ein paar alte Comics und einige Neu- beziehungsweise Wiederentdeckungen. So hänge ich gerade an den Bänden der-Reihe – einem alternativen DC-Universum. Sehr interessant – mit dem Vater von Bruce Wayne als Batman und der Mutter Martha Wayne als Joker. Bruce selbst ist in diesem Universum der bekannten Schießerei nach dem Kinobesuch zum Opfer gefallen und in der Crime Alley verblutet. Eine alternative Parallelwelt mit völlig anderen Geschichten der bekannten Superhelden wie Wonder Woman, Superman, Green Lantern, Flash und Aquaman. Hat was! Und ich habe (mal wieder)vonundaus dem Jahr 1999 rausgekramt – ein All-Time-Favorite von mir. Da warte ich mal auf einen der Streaming-Dienste, die daraus endlich mal eine TV-Serie machen sollten. Übrigens ebenso wie aus der Comic Reihevon[FILME/SERIEN] Der-Film bei Apple TV+ ist formal eine Gerade-noch-im-März-Erscheinung, darf aber natürlich in keiner ernsthaften Medienschau fehlen. Zudem steht auf dem gleichen Kanal die Fortsetzung vonan.[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch ein Blick in die Neuerscheinungen für den April sagt mir, dass es Zeit bleibt, das persönliche Backlog abzuarbeiten. In der Post-Siedler-Welt hat das zunächst zu einer intensiveren Beschäftigung mitgeführt, als nächstes reizvoll sehen ein paar Titel mit "Fall" im Namen aus:oder, natürlich,[SONSTIGES] Dafür erscheinen im April zwei Bücher, auf die ich mich freue. So erscheint das nächste Buch von, Autorin der großartigen Kaiserreich-Abhandlung. Im neuen Werk,, setzt sie sich mit der Geschichte des real existierenden Sozialismus auseinander. Als kurzzeitiger Ex-Bürger dieses Staates sehe ich dem mit Spannung entgegen, auch weil ein überraschend großer Teil der Bestandsliteratur zum Land intellektuell enttäuscht. Und, hier ist mir leider vernünftige Überleitung eingefallen,, bekannt aus, veröffentlicht ihr erstes Buch,, über die therapeutische Kraft der Ton-Arbeit.