PM: Amplitude Studios vermischt verschiedene Genres, um das actiongeladene Endless Dungeon möglich zu machen (Sony Playstation Blog)

Community Managerin bei Amplitude Studios, und möchte euch heute ein bisschen mehr über unser neuestes Spiel, Endless Dungeon, verraten.

Endless Dungeon ist ein genreübergreifender Rogue-Lite-Titel, der von den Amplitude Studios entwickelt und von Sega vertrieben wird. Es ist gleichermaßen ein Taktikspiel aus der Iso-Perspektive sowie ein Twin-Stick-Shooter mit Tower-Defense-Garnitur. Für alle, die mit dem Begriff „Rogue-Lite“ nichts anzufangen wissen: Das bedeutet, dass ihr euren Fortschritt nach jedem Run beibehaltet. Ihr seid auf einer verwaisten Raumstation gestrandet, auf der eine eklektische Bande von Helden – die sicher keine Freunde sind – darauf wartet, von euch rekrutiert zu werden, um einen Roboter mit einem Kristall zum Ausgang zu geleiten. Dabei versucht ihr herauszufinden, was eigentlich passiert ist, und kämpft gegen endlose Horden an Monstern, die durch sicher nicht ganz ethische Wissenschaftsexperimente geschaffen wurden … Falls ihr bei dem Versuch nicht draufgeht. In jedem Fall heißt es respawnen, neu laden und immer und immer wieder sterben.

Bunker, Cartie und Shroom haben den Kristall zum Astral Harbor-Aufzug gebracht.

Bei Amplitude Studios haben wir schon einige Erfahrungen mit Rogue-Lites gemacht und nutzen auch für dieses Spiel unser jetzt schon umfangreiches (und preisgekröntes, ähem) vernetztes Endless Universe als Grundlage. Endless Dungeon ist quasi der spirituelle Nachfolger von Dungeon of the Endless (DotE) und mischt das Gameplay gehörig auf. Nicht nur habt ihr jetzt direkte Kontrolle über eure Charaktere, das Spiel hat auch den endgültigen Sprung in die dritte Dimension geschafft und weiß mit seinem atmosphärischen Grafikstil zu überzeugen. Ihr werdet euch in den schwach beleuchteten Korridoren der gewaltigen Raumstation verlieren – und euer Leben gleich mit. Wir setzen euch Horden grotesker Schleimkreaturen, Käfer, Verzerrter und Roboter aus, die es zu bekämpfen und zu besiegen gilt. Auf eurer Reise lernt ihr die unterschiedlichen Helden besser kennen und findet heraus, was sie an diesen Ort gebracht hat, der schon vor langer Zeit aufgegeben wurde.

Fassie die Schankwirtin bereitet einige hilfreiche Getränke für die nächste Expedition unserer Helden zu.

Aber bevor wir tiefer in die Materie eintauchen… Drink gefällig? Der Saloon ist eure Hub-Zone. Hier könnt ihr mit Helden interagieren, Upgrades kaufen und euch von Lery Lynn und ihren selbstgeschriebenen Liedern für die Todgeweihten verzaubern lassen. Glücklicherweise ist die hiesige Schankwirtin zur Stelle, um die Stimmung mit– richtig geraten– Drinks etwas aufzulockern. Beim Spielen von Endless Dungeon stoßt ihr immer wieder auf Rezepte, die eure Runs und euren Spielstil drastisch verändern können. Zum Beispiel kann die Durchschlagskraft der Geschütztürme enorm verbessert werden, allerdings fügen sie sich dabei auch selbst Schaden zu. Oder ihr könnt die ach so überlebenswichtigen Medkits deaktivieren, euch aber dafür im Nahkampf heilen.

Der Heldenauswahlbildschirm: Ihr müsst zuerst einen Truppe zusammenstellen, bevor ihr die Raumstation erkunden könnt!

Nachdem sich eure Helden Mut angetrunken haben, werfen wir doch mal einen Blick auf die Waffen und Fähigkeiten. Jeder der acht freischaltbaren Helden von Endless Dungeon spielt sich anders und hat seine eigenen Fähigkeiten, die ihr zu eurem Vorteil nutzen könnt: Ob Tank, Supporter oder DPSer, es gibt für jeden den richtigen Helden.

Das war’s aber noch nicht, denn beim Erkunden könnt ihr auch neue Waffen finden, die vielleicht gegen die aktuellen Feinde besser geeignet sind. Eine Waffe mit Feuerschaden ist beispielsweise besser zum Rösten von Käfern, aber richtet weniger Schaden an Verzerrten an. Im Saloon solltet ihr auch unbedingt beim Waffenschmied vorbeischauen und eure Währung für den Meta-Fortschritt ausgeben, um Mod-Plätze für Waffen, Mods für den Kristallroboter und Mods für eure Helden freizuschalten. Diese Mods können sich drastisch auf eure Spielweise auswirken und beispielsweise die Gesundheit eines Helden erhöhen oder Waffen so modifizieren, dass ihre Projektile Feinde zurückstoßen oder einfach durchschlagen, um das Ziel dahinter auch noch zu treffen. Wenn ihr einen Mod erst einmal freigeschaltet habt, könnt ihr ihn nach Lust und Laune auswechseln und euren Spielstil anpassen.

Jetzt seid ihr vollgetankt, ausgerüstet und gewappnet, die Raumstation zu erkunden. Ob alleine oder mit bis zu zwei Freunden, ihr könnt euch einen Trupp aus maximal drei eurer Lieblingshelden zusammenstellen und euren Angriff auf einen der zehn Bereiche in Endless™ Dungeon starten. Jeder dieser Bereiche präsentiert sich dabei ganz anders und setzt euch einen bestimmten Gegnertyp vor, also trefft die entsprechenden Vorkehrungen. Nachdem ihr die erste Ebene absolviert habt, erwarten euch stärkere Gegner und Bosse, bis ihr am Ende vor dem Endboss im Kern steht und diesen (hoffentlich) besiegt, um eure Expedition erfolgreich abzuschließen.

Bunker setzt ihre ultimative Fähigkeit ein, um die Roboter anzuziehen. In der Zwischenzeit hat der Kristallroboter die Tür beinahe geöffnet.

Im Gegensatz zu anderen Rogue-Lites dreht sich bei Endless Dungeon alles um die Verteidigung. Plant eure Routen also so, dass euch eure Geschütztürme bestmöglich unterstützen können. Geschütztürme können Gegnern nicht nur Schaden zufügen, sondern euch auch anderweitig unterstützen, zum Beispiel, indem sie sie schwächen oder andere Geschütztürme heilen. Derweil müsst ihr euren kristalltragenden Roboter genau im Auge behalten, denn dieser muss überleben, um das Level abschließen und tiefer in die Raumstation vordringen zu können.

Egal, für welche Spielweise ihr euch entscheidet, bei Endless Dungeon werdet ihr immer wieder „Nur noch ein Zug!“ rufen, während ihr das Rätsel hinter der doch nicht so verwaisten Raumstation lüften und euch der vielen Gefahren erwehren wollt.

Wir von Amplitude Studios freuen uns schon darauf, dass ihr Endless Dungeon endlich selbst auf PlayStation 4 und PlayStation 5 anspielen könnt, um dann sogleich glorreich zu sterben.