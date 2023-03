Park Beyond: Release im Juni 2023 und Termin für Beta

PC Xbox X PS5

Publisher Bandai Namco und der Hessische Entwickler Limbic Entertaiment haben bekannt gegeben, dass Park Beyond (in der Preview) am 16. Juni 2023 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen wird. In dem Freizeitpart-Aufbauspiel stehen euch diverse thematische Konzepte von Schlaraffenland bis Westernstadt zur Verfügung und ihr könnt auch eure Gebäude per Editor aus vielen Bauteil-Modulen zusammensetzen. Ähnliche Gestaltungsfreiheit habt ihr bei den Fahrgeschäften, die ihr (wie auch andere Einrichtungen wie Imbissbuden) durch "Impossification" zu absurden aber aufregenden Publikumsmagneten aufpimpt.

Ebenso wurde bekannt gegeben, dass es zwischen 9. Mai und 19. Mai eine Closed Beta geben wird. Interessierte können sich unter diesem Link für die Beta bewerben. Teilnehmer der Beta erhalten bei Erwerb der Vollversion später den goldenen Omni-Achterbahnwagen-Skin.