PM: Die Frühlingsangebote im PlayStation Store sind da! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Frühlingsangebote landen heute im PlayStation Store. Für eine begrenzte Zeit* könnt ihr satte Rabatte von bis zu 75 % auf eine große Auswahl an Spielen und Add-ons genießen. Dazu gehören Dead Space – Deluxe Edition, Destiny 2: Lightfall und The Last of Us Part I und viele, viele mehr.

Die Aktion ist so massiv, dass wir hier nicht alle Angebote auflisten können. Ihr könnt euch unten einige reduzierte Titel ansehen und dann den PlayStation Store besuchen, um die vollständige Liste der Anbebote zu durchstöbern.

Die Frühlingsangebote dauern die nächsten vier Wochen. Die Aktion ist so groß, dass wir sie in zwei Teile teilen mussten. Die Angebotsaktualisierung beginnt am Mittwoch, den 12. April, also schaut unbedingt wieder im PlayStation Blog vorbei, um euch die nächste Welle von Titeln zu anzusehen, die an der Aktion teilnehmen.

Dead Space Digital Deluxe Edition

71,99€ – 89,99€

Destiny 2: Lightfall

33,49€ – 49,99€

The Last of Us™ Part I

59,99€ – 79,99€

Horizon Forbidden West™

49,59€ – 79,99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

29,99€ – 59,99€

Stray

23,99€ – 29,99€

Red Dead Redemption 2

19,79€ – 59,99€

A Plague Tale: Requiem

38,99€ – 59,99€

Sifu

29,99€ – 49,99€

Kena: Bridge of Spirits

17,99€ – 39,99€

Goat Simulator 3

22,49€ – 29,99€

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

29,99€ – 39,99€

Die Angebote sind in den nächsten 14 Tagen nicht nur digital**. Genießt bis zu 60 % Rabatt auf ausgewählte PS5-Spiele und bis zu 75 % Rabatt auf ausgewählte PS4-Spiele, darunter Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5), The Last of Us Part II (PS4) und Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5), wenn ihr sie direkt bei PlayStation kauft.

*Die Frühlingsangebote im PlayStation Store laufen von Mittwoch, den 29. März, 00:00 Uhr Ortszeit, bis Donnerstag, den 13. April, 00:59 Uhr Ortszeit. Die Frühlingsangebote werden am Mittwoch, den 12. April aktualisiert.

**Angebote laufen von 00:00 Uhr Ortszeit am Mittwoch, den 29. März bis 00:59 Uhr Ortszeit am Donnerstag, den 13. April.