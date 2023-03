Zelda - Tears of the Kingdom: 10 Minuten neues Gameplay

Link demonstriert seine neuen Kräfte

Switch

Eiji Aonuma, Producer der Zelda-Reihe bei Nintendo, führt in einem heute erschienenen Video durch zehn Minuten an neuem Gameplay-Material aus The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom. Darin führt er die neuen Fähigkeiten von Link vor, darunter eine Zeitumkehr-Kraft mit der sich die Bewegung von Objekten umkehrt, womit der Held auf Felsen zu Himmelsinseln reisen kann, die vorher von selbigen heruntergefallen sind. Daneben geht es auch um Änderungen an dem Verschleiß der Items. Das Feature ist weiterhin ähnlich wie im Vorgänger Breath of the Wild enthalten, aber ihr könnt nun zum Beispiel mehrere schwächere Waffen kombinieren, um eine stärkere zu erhalten.

Dazu wurde am Ende eine Switch-Konsole im Design von Tears of the Kingdom angekündigt, ebenso wie ein entsprechend gestalteter Pro-Controller und einen Swich-Tasche.