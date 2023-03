Terra Nil: Erweckt die Natur wieder zum Leben im Strategie-Aufbauspiel

PC iOS Android

Von Entwickler Free Lives (Broforce) und Publisher Devolver Digital wurde gestern der Strategie-Aufbautitel Terra Nil für PC (Steam und GOG.com) und mobile Endgeräte (Android und iOS, über Netflix) veröffentlicht. In Terra Nil lautet eure Aufgabe, ein von der Menschheit zerstörtes Ökosystem auf einem Planeten wieder aufleben zu lassen. Dazu stellt ihr mit mit einer Vielzahl an technischen Hilfsmitteln verschiedene Biome wieder her - und packt dann alles zusammen, um die Natur wieder so zu verlassen, als wenn ihr nie dagewesen wärt. Passend zur Spielmechanik wird der Indie-Titel vom Entwickler auch als "Reverse City Builder" bezeichnet.

Während der circa sechs bis achtstündigen Kampagne bereist ihr in vier unterschiedlichen Planeten-Regionen eine Vielzahl an prozedural generierten Biomen, darunter tropische Inseln, vulkanische Gletscher oder auch zerstörte Städte. Jede Biom-Art besitzt dabei eigene klimatische Bedingungen, Landschafts-Merkmale, eine unterschiedliche Flora und Fauna und stellt individuelle Anforderungen zum Aufblühen der tristen Einöde. Habt ihr die Herausforderungen der vier Regionen schließlich gemeistert, erwarten euch in freischaltbaren, alternativen Leveln wiederum neue Herausforderungen.

Einen Eindruck von der charmanten Optik und dem entspannten Gameplay des Titels erhaltet ihr mit dem obligatorischen Launch-Trailer, den wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt haben. Auf Steam steht euch nach wie vor eine Demo zum Download zur Verfügung, um euch selbst einen spielerischen Eindruck von dem Titel zu verschaffen.

Terra Nil ist ab sofort digital für den Preis von 24,99 Euro auf Steam und GOG.com, alternativ als Mobil-Version für Android und iOS über Netflix erhältlich; eine Deluxe-Version mit zusätzlichem Soundtrack und Artbook steht für PC ebenfalls gegen einen Aufpreis zur Verfügung. Die Linux- und MacOS-Versionen von Terra Nil sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.