PM: Entdeckt die PlayStation App für Amazon Fire TV (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Mit der PlayStation App für Amazon Fire TV könnt ihr jetzt in die Welt von PlayStation eintauchen und eine ganz neue Generation unglaublicher Spiele erleben. Hier erwarten euch nicht nur die neuesten Spieleankündigungen, brandneue Trailer oder spannende Einblicke hinter die Kulissen, sondern auch hilfreiche Tutorials, die ultimativen Life Hacks oder der Zugriff auf das umfangreiche Angebot von Inside PlayStation.

Die App bietet alles Wissenswerte rund um die PlayStation Hardware, PlayStation Plus und PlayStation VR2. Von Informationen zum DualSense-Setup bis hin zu den besten Grafikeinstellungen für eure PS5 findet ihr hier alle nützlichen Tipps und Tricks, um euer PlayStation-Erlebnis zu optimieren. Auch das richtige PC-Setup, um legendäre PlayStation-Blockbuster ohne Konsole zu spielen, wird euch hier erklärt. Unsere Videos liefern euch kurz und knackig die gesuchten Antworten.

Mit den übersichtlichen FAQs erhaltet ihr schnell und einfach Antworten auf alle eure Fragen rund um PlayStation. Außerdem findet ihr hilfreiche Life-Hacks, die euer Spielerlebnis auf ein neues Level heben. Die Tutorials bieten euch darüber hinaus detaillierte Anleitungen zu verschiedenen Funktionen und Features der PlayStation.

Das Beste an der PlayStation App für Amazon Fire TV ist, dass ihr alle exklusiven PlayStation-Inhalte werbefrei und an einem Ort findet. Einfach die App herunterladen, das passende Video auswählen und schon seid ihr mittendrin in der Welt von God of War, The Last of Us, Hogwarts Legacy oder eurem aktuellen Lieblings-Videospiel.

Ladet euch jetzt die PlayStation App für Amazon Fire TV herunter und erlebt die Welt von PlayStation wie nie zuvor!