Resident Evil 4: Hinweis auf Ada-Szenario Separate Ways entdeckt

Folgen mehr DLC-Releases für das Remake?

PC Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Resident Evil 4 ab 79,99 € bei Amazon.de kaufen.

Dataminer haben in den Dateien des Remakes von Resident Evil 4 (im Test) Verweise auf Another Order gefunden. "The Another Order" ist der japanische Titel des im Rest der Welt als "Separate Ways" bekannten Spiel-Modus aus dem originalen Resident Evil 4. Es ist einer von zwei Modi aus dem Original, in dem ihr mit Ada Wong als Spielfigur Aufgaben erledigt. Die kurze Jagd nach Plaga-Proben in "Assignment Ada" war auch schon in der ersten Veröffentlichung auf Gamecube enthalten, doch die Mini-Kampagne Separate Ways, die gewisse Vorkommnisse der Handlung aus Adas Sicht beleuchtet, war erstmals bei der PS2-Portierung und fortan bei den weiteren Fassungen der Horror-Action enthalten. Im Remake allerdings fehlen diese Spiel-Modi, ebenso wie der bekannte Söldner-Modus, der aber schon Anfang April als Gratis-DLC nachgereicht wird.

Der Fund der Dataminer kann nun ein Hinweis darauf sein, dass auch Separate Ways noch als DLC für Resident Evil 4 folgen könnte. Ein als Dusk Golem bekannter Insider schrieb einige Wochen vor Release des Remakes im Branchenforum ResetEra, dass Separate Ways als DLC geplant sei und dazu noch umfangreicher als im Original ausfallen soll.