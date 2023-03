PM: Macht euch bereit für MLB The Show 23 mit einem Überblick über die neuen Features (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Baseballfans, MLB The Show 23 geht heute an den Start! Lasst uns daher über die Modi sprechen, damit ihr gleich loslegen könnt.

Spielt mehr als 180 Legenden aus allen Baseball-Epochen. Die neuen Legenden Derek Jeter, David Wright, Mark McGwire, Sammy Sosa und weitere reihen sich in die hochkarätige Liste der „Hall of Fame“-Stars und Generationentalente ein. Ihr könnt euch euer Traum-Outfield mit Ken Griffey Jr., Willie Mays und Babe Ruth zusammenstellen und unter den größten Pitchern wie Nolan Ryan, Randy Johnson und Closer Mariano Rivera auswählen. Haltet nach geheimen Legenden Ausschau, die nach Veröffentlichung über Live-Inhalte und Roster-Updates bekannt gegeben werden, sobald ihr online seid.

Im Update von ’22 auf ’23 wollte das Gameplay-Entwicklerteam von San Diego Studio alle Spielertypen ansprechen.

Hohe Fielding-Werte sind wichtiger denn je. Der Unterschied zwischen Spielern mit hohem und niedrigem Fielding-Wert ist jetzt deutlicher spürbar. Spieler mit einem niedrigen Fielding-Wert zeigen weit häufiger schlechtere Startübergangsanimationen bei Schlägerkontakt als solche mit hohem Fielding-Wert.

Auf der Benutzeroberfläche beim Wurf können Spieler je nach Spielerfertigkeit und Interaktionsrate aus mehreren Varianten wählen. Unsere spielerfreundlicheren Benutzeroberflächen „Tasten“ und „Analog“ sind stark vom Armgenauigkeitswert abhängig, der so angepasst wurde, dass er genauer die MLB-Statistiken widerspiegelt. Hebt euer Spiel mit der Tastengenauigkeits-Anzeige, mit der ihr die volle Kontrolle über eure Würfe bekommt, auf die nächste Stufe.

Die Pitcher-Batter-Dynamik ist dank der überarbeiteten, auf kompetitives Spielen ausgelegten Engine jetzt besser als jemals zuvor. Aber keine Sorge, Fans von „Casual“ und „Simulation“, denn diese Spielstile haben wir ebenfalls angepasst und ausbalanciert.

Wir haben über 5.000 Gameplay-Animationen zu MLB The Show 23 hinzugefügt. Und Hunderte neuer Animationen sind am Start, darunter: Foul-Ballraub, Dives und Hot-Shot-Varianten in den Ecken sowie die bekannten Animationen für Dringlichkeit und Effizienz.

Ihr könnt jetzt euer Gesicht scannen und es mit einem kompatiblen internetfähigen Mobilgerät und einer kompatiblen internetfähigen Konsole in MLB The Show 23 hochladen. Ladet euch die kostenlose „MLB The Show“-Begleit-App im App Store oder Google Play Store herunter. Ihr verbindet eure Begleit-App mit eurem „MLB The Show“-Konto, macht in der App ein Selfie und ladet es anschließend hoch. Sobald euer Gesichtsscan in das Spiel hochgeladen ist, könnt ihr eure Frisur und Gesichtsbehaarung bearbeiten und den Hautton anpassen. Euer neuer Avatar mit eurem Gesicht ist jetzt in allen Spielmodi, die euren neu geschaffenen Spieler unterstützen, startklar.

Franchise-Modus und March to October haben dieses Jahr eine Überarbeitung des Scouting- und Signing-Systems des Amateur-Drafts erhalten. Aber das ist noch nicht alles.

Neues Postseason-Format

– CBA-Änderungen

– Volle Umsetzung der Ohtani-Regel

– Aktualisierte wettbewerbsfähige Bilanzsteuer

– Mindestgehälter

– Aktualisiertes „MLB Draft“-Erlebnis

– Amateur-Scouting-System

Dieses Jahr geht es hauptsächlich um Thementeams mit neuen Kapitänen, die euer Kader auf Vordermann bringen und die Rückkehr des „Team Affinity“-Programms mit einer Unmenge an Diamond-Belohnungen von allen 30 Clubs. Weitere Neuerung: Ihr könnt in MLB The Show 23 mit euren Freunden spielen und im neuen „Ranked Online“-Koop-Modus 2-gegen-2 oder 3-gegen-3** Belohnungen kassieren. Kombiniert eure besten Spielerobjekte aus eurem „Diamond Dynasty“-Inventar und steigt in der Rangliste auf, um Belohnungen freizuschalten.

Zusätzliche neue Features in Diamond Dynasty:

– World Baseball Classic-Uniformen und mehr als 100 Spieler, die ihr bei Veröffentlichung erlangen könnt.

– „Sets & Seasons“ bedeutet, dass ihr im XP-Belohnungspfad, in „Team Affinity“ und speziellen Programmen die ganze Zeit Fortschritte gegenüber „95-99 OVR“-Spielern erzielt.

– Mini-Saisons 2.0 mit wechselnden Themen, Belohnungen und sieben neuen Stadien für CPU-gesteuerte Teams

– Designated Hitter in Diamond Dynasty – wer ist euer bester DH?

Wir sind überglücklich, endlich die Negro Leagues in MLB The Show einführen zu können. Für San Diego Studio ist dies ein besonderes Projekt, und wir sind sehr dankbar für die Gelegenheit, diese Geschichten in Zusammenarbeit mit den Familien der Spieler sowie dem Negro Leagues Baseball Museum und seinem Präsidenten Bob Kendrick in einem Videospiel zum Leben zu erwecken.

MLB The Show 23 (Storylines: Saison 1*) stellt acht Spieler der Negro Leagues und ihre Geschichte vor– erzählt von Bob Kendrick. Bei dieser mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Negro Leagues Baseball Museum verfolgen wir die gleichen Ziele wie das Museum: Bildung, Aufklärung und Inspiration durch die Würdigung der ereignisreichen Geschichte der Negro Leagues.

Wir freuen uns riesig auf die Veröffentlichung von MLB The Show 23 auf PlayStation.

* Für die Online-Funktionen ist eine Internetverbindung erforderlich.

** Für Online-Multiplayer ist eine Internetverbindung und ein Online-Abonnement erforderlich.