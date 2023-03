PM: PlayStation VR2: Alles zur Reinigung des VR-Headsets (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist hin und wieder ratsam, dass ihr euer PlayStation VR2–Headset einer Reinigung unterzieht. Dabei gibt es allerdings einige Dinge zu beachten, damit ihr nicht versehentlich Schäden verursacht. Wir geben euch einen Überblick, wie und vor allem womit ihr die einzelnen Teile der Hardware am besten reinigt. Denkt dabei bitte immer daran, dass das PS VR2-Headset dabei nicht mit eurer PlayStation 5 verbunden ist!

Für die Reinigung des PlayStation VR2-Headsets werdet ihr hauptsächlich ein weiches und trockenes Tuch benötigen. Verwendet keine Feuchttücher oder andere Produkte, die mit chemischen Flüssigkeiten behandelt wurden. Ihr solltet außerdem verhindern, dass PS VR2 mit gummi- oder vinylhaltigen Dingen langfristig in Kontakt kommt. Wenn ihr diese Regeln beachtet, kann auch nichts mehr schiefgehen!

Wir beginnen die Reinigung von PlayStation VR2 mit dem Lichtschutz. Wusstet ihr, dass das Teil ganz einfach entfernt werden kann? Nehmt zunächst den Lichtschutz an der linken oder rechten Sockelseite in die Hand und zieht mit viel Vorsicht daran. Die Vorrichtung sollte sich dabei Stück für Stück von den Stiften des VR-Headsets lösen.

Sobald ihr den Lichtschutz vollständig vom PS VR2-System getrennt habt, könnt ihr das Teil gründlich mit Wasser reinigen. Wischt es anschließend mit einem weichen Tuch ab und lasst den Lichtschutz an einem gut belüfteten Ort vollständig trocknen. Im letzten Schritt müsst ihr dann nur noch die Stifte am VR-Headset mit den Öffnungen des Lichtschutzes verbinden. Achtet dabei auch auf den Stift im Nasenbereich.

Damit ihr beim Zocken in den virtuellen Welten auch alles klar erkennen könnt, solltet ihr die Linsen des VR-Headsets immer frei von Verschmutzungen halten. Passt an dieser Stelle bei der Reinigung aber besonders auf, damit ihr keine langfristigen Schäden verursacht. Besorgt deshalb weiche und trockene Tücher, die auch wirklich für Linsen gedacht sind. Brillenträger dürften einige dieser Produkte sicherlich schon kennen. Die Nutzung von Taschentüchern ist hier definitiv nicht geeignet.

Wer die verschiedenen Oberflächen des PlayStation VR2-Systems wieder auf Vordermann bringen möchte, dem wird auch hier die Verwendung eines weichen Tuches empfohlen. Bei der Vorderseite des VR-Headsets solltet ihr unbedingt auf die vier kleinen Kameras achten.

Die Oberflächen der beiden PS VR2 Sense Controller könnt ihr natürlich ebenfalls reinigen. Kleiner Tipp: Wenn ihr vor eurer nächsten Session die Hände wascht oder nach dem kleinen „Snack zwischendurch“ ein Reinigungstuch für eure Finger in der unmittelbaren Nähe habt, könnt ihr solche Verschmutzungen schon im Vorfeld verhindern.

