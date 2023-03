Game Pass: Ein-Euro-Lockangebot für Neukunden beendet

Xbox X

Lange Zeit war es für Neukunden möglich, den Game Pass für PC, Xbox-Konsolen und mit dem Game Pass Ultimate per Cloud Gaming auch für mobile Geräte zum Preis von einem Euro für den ersten Monat zu erwerben. Wie Microsoft auf Nachfrage von The Verge bestätigte, ist diese Form der Neukundenwerbung eingestellt worden. Stattdessen möchte der Konzern in Zukunft auf nicht näher genannte neue Marketingaktionen setzen.

Die 1:1 Umwandlung der Restlaufzeit beispielsweise einer Gold-Mitgliedschaft in Laufzeit für den Xbox Game Pass Ultimate scheint hingegen immer noch möglich zu sein. Das legen jedenfalls die derzeit gültigen Nutzungsbedingungen für Xbox-Abonnements (Stand 11.05.2022) nahe, die auf ein Upgrade "in einem Umwandlungsverhältnis, das den verbleibenden Tagen entspricht", hinweisen.

Der im letzten Sommer gestartete Testlauf für das Familien- und Freunde-Abo für den Game Pass Ultimate wurde inzwischen auf weitere Länder ausgeweitet. In Europa ist es aber weiterhin nur in Irland verfügbar. Mit dem Angebot für 21,99 Euro können bis zu fünf Personen den Game Pass Ultimate nutzen. Einzige Bedingung ist, dass sie sich im selben Land aufhalten.