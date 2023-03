PM: Die Stormblood-Erweiterung für Final Fantasy XIV ist ab heute für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem ihr Eorzea in Final Fantasy XIV Online: A Realm Reborn gerettet und einen jahrhundertealten Konflikt mit den Drachen in Heavensward gelöst habt, stellt sich die Frage, was die Krieger des Lichts als Nächstes erwartet.

Es ist an der Zeit, in den Fernen Osten zu gehen. Es ist Zeit für Stormblood. Ab sofort und bis zum 8. Mai 2023 ist diese umfangreiche Erweiterung für Spieler, welche die Final Fantasy XIV Online Starter Edition besitzen oder kaufen, kostenlos erhältlich!

Final Fantasy XIV: Stormblood hat das von der Kritik gefeierte MMORPG auf die nächste Stufe gehoben, mit einer fesselnden, düsteren neuen Geschichte voller Wendungen und Quests, neuen Mechaniken, neuen Jobs und einem völlig neuen Teil der Welt, den es zu erkunden gilt. Schauen wir uns das Ganze doch gleich einmal an!

Nach den Ereignissen von Final Fantasy XIV: Heavensward ist es an der Zeit, den Kampf gegen das unheimliche Garleische Kaiserreich aufzunehmen. Ihr und eure Verbündeten schmiedet Pläne, um den eroberten Stadtstaat Ala Mhigo zu befreien, und macht euch auf den Weg, um gegen den Widerstand vorzugehen.

Natürlich läuft nicht alles nach Plan und schon bald werdet ihr mit einem neuen Feind konfrontiert – einem, der noch stärker sein könnte als der sagenumwobene Krieger des Lichts.

Währenddessen kämpfen im fernöstlichen Land Doma Freiheitskämpfer darum, das Feuer der Hoffnung in ihren Landsleuten wieder zu entfachen. Werdet ihr der Funke sein, der die Flammen der Rebellion entfacht und das Kaiserreich ein für alle Mal in die Knie zwingt?

Die Hauptkampagne von Stormblood ist ein ausgedehntes Epos voller politischer Intrigen, überraschender Enthüllungen und spannender Action.

Stormblood hat die ohnehin schon riesige Welt des Spiels um neue Regionen erweitert, die mit nichts im Spiel zuvor vergleichbar sind. Ala Mhigo und Doma sind die Länder der Mönche bzw. der Ninja und Samurai, mit einer wunderschönen, vom Fernen Osten inspirierten Ästhetik.

Sie bieten eine großartige Kulisse für die Entfaltung des Hauptszenarios des Spiels. Und viele zusätzliche Quests sorgen dafür, dass es in den weiten und schönen Landschaften der Regionen immer etwas Neues zu entdecken gibt.

Die Erweiterung umfasst auch zwei zusätzliche Jobs. Wenn es ums Kämpfen geht, bevorzugt ihr Nahkampf oder Magie? In Stormblood könnt ihr einfach beides kombinieren! Der in der Erweiterung hinzugefügte Job des Rotmagiers gibt euch ein Rapier und ein magisches Kristallmedium in die Hand, mit dem ihr euch in den Kampf stürzen, Feinde mit roter Magie angreifen und sogar mehrere Zauber für massiven Schaden kombinieren könnt. Dies ist eine äußerst mobile und unterhaltsame DPS-Rolle, mit der das Spielen wirklich Spaß macht.

Natürlich ist der zweite Job, der in der Erweiterung hinzugefügt wurde, genauso ausgefallen: Ihr könnt ein Samurai sein! Dies ist ein weiterer DPS-Job, bei dem es um die Beherrschung der Künste von Sen und Kenki geht. Mit eurem Katana in der Hand könnt ihr die Feinde zerfetzen, eure Kraft aufbauen und sie in Form von mächtigen Combos entfesseln.

Außerdem gibt es jede Menge neue Dungeons, neue Stämme und Primae, die es zu bekämpfen gilt, eine besonders tolle Raid-Reihe von den Machern von Final Fantasy XII und Final Fantasy Tactics, unter anderem mit der “Rückkehr nach Ivalice”, und so vieles mehr.

Das ist eine riesige Menge an Inhalten und – um es noch einmal zu betonen – absolut kostenlos! Ausführliche Informationen über die Bedingungen und wie ihr euer Exemplar von Stormblood anfordern könnt, findet ihr in unserem Support-Center.

Wenn wir euer Interesse an Stormblood geweckt haben, freut euch in den nächsten Wochen auf eine Reihe von tieferen Einblicken in FFXIV vom Square Enix-Team, darunter auch Interviews mit den Entwicklern. Folgt auf jeden Fall den offiziellen FFXIV-Kanälen, um euch auf dem Laufenden zu halten.

Ich hoffe, ihr seid gespannt darauf, dieses unvergessliche Kapitel der Final Fantasy XIV Online-Saga zu erleben.

Wir sehen uns in Ala Mhigo!